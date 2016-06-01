Школьники получили возможность совершить виртуальное путешествие по странам, представители которых проживают в Запорожье. Они познакомились с культурой и обычаями разных народов. Для детей устроили состязания в белорусской игре " Сбор урожая " , татарской " Меткий стрелок " и болгарской " Да " или " Нет " . Представители немецкой общины провели для школьников песенную игру " Делай с нами так " , а члены еврейского и арабского общества познакомили учащихся с народными танцами. К участию в игре присоединились и воспитанники вокально-хореографической студии " Чайка " , которые исполнили песни и танцы народов мира, сообщает сайт мэрии.