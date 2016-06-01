Учащиеся учебных заведений Днепровского района стали участниками игровой программы "Солнечный круг", которую провели в Городском дворце детского и юношеского творчества в рамках Года туризма в Украине.
Школьники получили возможность совершить виртуальное путешествие по странам, представители которых проживают в Запорожье. Они познакомились с культурой и обычаями разных народов. Для детей устроили состязания в белорусской игре "Сбор урожая", татарской "Меткий стрелок" и болгарской "Да" или "Нет". Представители немецкой общины провели для школьников песенную игру "Делай с нами так", а члены еврейского и арабского общества познакомили учащихся с народными танцами. К участию в игре присоединились и воспитанники вокально-хореографической студии "Чайка", которые исполнили песни и танцы народов мира, сообщает сайт мэрии.
Школьники получили возможность совершить виртуальное путешествие по странам, представители которых проживают в Запорожье. Они познакомились с культурой и обычаями разных народов. Для детей устроили состязания в белорусской игре "Сбор урожая", татарской "Меткий стрелок" и болгарской "Да" или "Нет". Представители немецкой общины провели для школьников песенную игру "Делай с нами так", а члены еврейского и арабского общества познакомили учащихся с народными танцами. К участию в игре присоединились и воспитанники вокально-хореографической студии "Чайка", которые исполнили песни и танцы народов мира, сообщает сайт мэрии.
- Просмотров: 51
Похожие новости