В Запорожье мужчина пытался спрыгнуть с балкона 12 этажа.
Запорожцы вызвали полицию из-за буйного, неадекватного мужчины, который бродил возле дома по улице Лобановского. Прибывший по указанному адресу экипаж патрульной полиции нарушителя не обнаружил. Инспекторы поднялись в квартиру заявителя на 12 этаж дома. На балконе в подъезде они заметили мужчину, который сидел на перилах балкона и, казалось, вот-вот спрыгнет.
Копы незаметно подошли к нему, схватили и затянули на балкон. Мужчина был пьян. Его передали бригаде "скорой помощи", сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье женщина пыталась покончить с собой.
Читайте также: В Запорожье два человека покончили жизнь самоубийством.
Запорожцы вызвали полицию из-за буйного, неадекватного мужчины, который бродил возле дома по улице Лобановского. Прибывший по указанному адресу экипаж патрульной полиции нарушителя не обнаружил. Инспекторы поднялись в квартиру заявителя на 12 этаж дома. На балконе в подъезде они заметили мужчину, который сидел на перилах балкона и, казалось, вот-вот спрыгнет.
Копы незаметно подошли к нему, схватили и затянули на балкон. Мужчина был пьян. Его передали бригаде "скорой помощи", сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье женщина пыталась покончить с собой.
Читайте также: В Запорожье два человека покончили жизнь самоубийством.
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