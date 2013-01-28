Украинские фермеры начали подкормку озимых культур.
В Запорожской области эти работы выполнены уже на 69 тыс га (10% от общей площади посевов).
В этом году озимые культуры в целом по Украине перезимовали неплохо. Как сообщает Правительственный портал, всходы озимых зерновых культур получено на площади 6,8 млн га (95% от посеянного). С них в хорошем и удовлетворительном состоянии - 5,5 млн га (81%), в слабом состоянии - 1,3 млн га (19%).
Всходы озимого рапса получены на площади 860 тыс. га (96% из посеянных). Из них в хорошем и удовлетворительном состоянии – 689 тыс. га (81%), в слабом и сжиженном состоянии – 170 тыс. га (19,8%).
Как сообщала "Индустриалка", толщина льда на Днепре и Каховском водохранилище - критическая.
В Запорожской области эти работы выполнены уже на 69 тыс га (10% от общей площади посевов).
В этом году озимые культуры в целом по Украине перезимовали неплохо. Как сообщает Правительственный портал, всходы озимых зерновых культур получено на площади 6,8 млн га (95% от посеянного). С них в хорошем и удовлетворительном состоянии - 5,5 млн га (81%), в слабом состоянии - 1,3 млн га (19%).
Всходы озимого рапса получены на площади 860 тыс. га (96% из посеянных). Из них в хорошем и удовлетворительном состоянии – 689 тыс. га (81%), в слабом и сжиженном состоянии – 170 тыс. га (19,8%).
Как сообщала "Индустриалка", толщина льда на Днепре и Каховском водохранилище - критическая.
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