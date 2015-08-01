16 общественных организаций со всей области вошли в состав союза вынужденных переселенцев, который сегодня презентовали в Запорожье.
Идея этого объединения состоит в том, чтобы оперативно решать проблемы, с которыми сталкиваются переселенцы в разных населенных пунктах, в том числе и в селах Запорожской области. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила советница министерства соцполитики по вопросам переселенцев Анастасия Перепелица.
- Наша жизнь настолько переплелась с жизнями жителей громад области, что сегодня мы решаем не только свои проблемы, но и помогаем всем, кто в этом нуждается, - подчеркнула Анастасия Перепелица. - Чтобы создать союз общественных организаций мы провели встречи с вынужденными переселенцами в Мелитополе, Бердянске, Пологах, Розовке и Токмаке и на основе этих встреч поняли, что не всегда информация из областного центра в правильном контексте поступает в районы. Именно для передачи информации, а также для решения конкретных вопросов мы решили объединиться.
Совместно с жителями области мы также решаем проблемы с поступлением в детские сады, состоянием дорог, уровнем оказания разного вида помощи. И, если с проблемами сталкиваются обычные жители районов, помогаем им. Мы - одна громада и уже не отделяем свои проблемы от проблем людей, рядом с которыми живем.
В ближайших планах союза — создание специальных консультативно-тренинговых центров в Ореховском, Михайловском и Вольнянском районах, где будут работать психологи, юристы, экономисты, которые смогут проконсультировать и помочь не только переселенцам, но и другим жителям района по тем или иным вопросам.
Еще одна ситуация, которую члены союза будут пытаться сдвинуть с мертвой точки - невозможность переселенцев голосовать на местном уровне. С этой ситуацией союз собирается разбираться уже в ближайшее время — в начале марта планируют провести специальную акцию.
- Если человек уже три года живет, работает, платит налоги, воспитывает детей в одном месте, то есть смысл предоставить ему возможность там голосовать, - отметила Анастасия Перепелица. - По статистике более 60-ти процентов граждан, которые уехали из Донецкой и Луганской областей не собираются туда возвращаться, поэтому эту проблему, в любом случае, придется решать на государственном уровне. Об этом мы и хотим заявить.
Как писала "Индустриалка", В Украине переселенцы смогут получить льготные кредиты на жилье
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Фото Александра Прилепы.
Идея этого объединения состоит в том, чтобы оперативно решать проблемы, с которыми сталкиваются переселенцы в разных населенных пунктах, в том числе и в селах Запорожской области. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила советница министерства соцполитики по вопросам переселенцев Анастасия Перепелица.
- Наша жизнь настолько переплелась с жизнями жителей громад области, что сегодня мы решаем не только свои проблемы, но и помогаем всем, кто в этом нуждается, - подчеркнула Анастасия Перепелица. - Чтобы создать союз общественных организаций мы провели встречи с вынужденными переселенцами в Мелитополе, Бердянске, Пологах, Розовке и Токмаке и на основе этих встреч поняли, что не всегда информация из областного центра в правильном контексте поступает в районы. Именно для передачи информации, а также для решения конкретных вопросов мы решили объединиться.
Совместно с жителями области мы также решаем проблемы с поступлением в детские сады, состоянием дорог, уровнем оказания разного вида помощи. И, если с проблемами сталкиваются обычные жители районов, помогаем им. Мы - одна громада и уже не отделяем свои проблемы от проблем людей, рядом с которыми живем.
В ближайших планах союза — создание специальных консультативно-тренинговых центров в Ореховском, Михайловском и Вольнянском районах, где будут работать психологи, юристы, экономисты, которые смогут проконсультировать и помочь не только переселенцам, но и другим жителям района по тем или иным вопросам.
Еще одна ситуация, которую члены союза будут пытаться сдвинуть с мертвой точки - невозможность переселенцев голосовать на местном уровне. С этой ситуацией союз собирается разбираться уже в ближайшее время — в начале марта планируют провести специальную акцию.
- Если человек уже три года живет, работает, платит налоги, воспитывает детей в одном месте, то есть смысл предоставить ему возможность там голосовать, - отметила Анастасия Перепелица. - По статистике более 60-ти процентов граждан, которые уехали из Донецкой и Луганской областей не собираются туда возвращаться, поэтому эту проблему, в любом случае, придется решать на государственном уровне. Об этом мы и хотим заявить.
Как писала "Индустриалка", В Украине переселенцы смогут получить льготные кредиты на жилье
Читайте также: Многодетная мать, пострадавшая с детьми во время бомбежки, просит помощи у запорожцев
Фото Александра Прилепы.
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