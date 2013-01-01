Только за неделю в лечебные учреждения Запорожской области обратились 206 человек с подозрением на заболевание острыми кишечными инфекциями (ОКИ).
Большинство граждан (90,5%) отравились продуктами питания. Как и на прошлых неделях, большая часть людей на больничные койки попали из-за молочных продуктов - 29,6%, немного меньше - 25,7% - из-за мясных и 10,5% - из-за рыбных.
Жители области также травятся домашними продуктами (63,8%), которые были приготовлены с нарушением технологии либо неправильно хранились, сообщает сайт облСЭС.
Как писала "Индустриалка", Запорожью эпидемия гриппа пока не грозит.
Читайте также: Чем травятся запорожцы.
Большинство граждан (90,5%) отравились продуктами питания. Как и на прошлых неделях, большая часть людей на больничные койки попали из-за молочных продуктов - 29,6%, немного меньше - 25,7% - из-за мясных и 10,5% - из-за рыбных.
Жители области также травятся домашними продуктами (63,8%), которые были приготовлены с нарушением технологии либо неправильно хранились, сообщает сайт облСЭС.
Как писала "Индустриалка", Запорожью эпидемия гриппа пока не грозит.
Читайте также: Чем травятся запорожцы.
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