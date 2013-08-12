В Запорожье сотрудники полиции в течение месяца проводили проверку приемок металлолома.
Во время рейда правоохранители выявили 184 незаконных пункта приема, где любой человек мог задать украденный металл. В незаконных пунктах было выявлена и изъята 31,5 т черного металла и 1300 кг лома цветных металлов.
На сегодня по всей области продолжаются проверки по пунктам приема, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье за кабелем приехали ночные воры из Днепра.
Читайте также: В Запорожье задержали грузовик, который перевозил разобранные машины.
Во время рейда правоохранители выявили 184 незаконных пункта приема, где любой человек мог задать украденный металл. В незаконных пунктах было выявлена и изъята 31,5 т черного металла и 1300 кг лома цветных металлов.
На сегодня по всей области продолжаются проверки по пунктам приема, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье за кабелем приехали ночные воры из Днепра.
Читайте также: В Запорожье задержали грузовик, который перевозил разобранные машины.
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