В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из 10 областей Украины в двух возрастных категориях: юниоры (до 19 лет) и младшие кадеты (до 13 лет). За звание чемпиона шашисты соревновались в трех видах программ – классика, быстрая и молниеносная игра. Победители и призеры чемпионата Украины по шашкам получили возможность представлять Украину в чемпионах Европы и мира.Запорожские спортсмены на соревнованиях выиграли 8 медалей – 5 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую.Победителями стали воспитанники ДЮСШ № 8 и СК " Мотор Сич " :Анна Дмитренко – 2 золотых награды;Егор Бобков – 2 золотых и 1 серебряная медаль;Денис Меженин – 1золотая, 1 серебряная и 1 бронзовая медали, сообщает сайт мэрии.