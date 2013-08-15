С 16 по 23 февраля в Запорожье на базе городского шахматного клуба "Думка" проходил чемпионат Украины по шашкам среди юниоров.
В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из 10 областей Украины в двух возрастных категориях: юниоры (до 19 лет) и младшие кадеты (до 13 лет). За звание чемпиона шашисты соревновались в трех видах программ – классика, быстрая и молниеносная игра. Победители и призеры чемпионата Украины по шашкам получили возможность представлять Украину в чемпионах Европы и мира.
Запорожские спортсмены на соревнованиях выиграли 8 медалей – 5 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую.
Победителями стали воспитанники ДЮСШ № 8 и СК "Мотор Сич":
Анна Дмитренко – 2 золотых награды;
Егор Бобков – 2 золотых и 1 серебряная медаль;
Денис Меженин – 1золотая, 1 серебряная и 1 бронзовая медали, сообщает сайт мэрии.
В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из 10 областей Украины в двух возрастных категориях: юниоры (до 19 лет) и младшие кадеты (до 13 лет). За звание чемпиона шашисты соревновались в трех видах программ – классика, быстрая и молниеносная игра. Победители и призеры чемпионата Украины по шашкам получили возможность представлять Украину в чемпионах Европы и мира.
Запорожские спортсмены на соревнованиях выиграли 8 медалей – 5 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую.
Победителями стали воспитанники ДЮСШ № 8 и СК "Мотор Сич":
Анна Дмитренко – 2 золотых награды;
Егор Бобков – 2 золотых и 1 серебряная медаль;
Денис Меженин – 1золотая, 1 серебряная и 1 бронзовая медали, сообщает сайт мэрии.
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