В Запорожье мужчина отравился неопределенным веществом.
34-летнему жителю Шевченковского района днем стало плохо и ему вызвали "скорую".
Как сообщил "Индустриалке" руководитель независимого профсоюза работников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, запорожца госпитализировали в больницу с острым отравлением.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье муж изрезал жену ножом.
Читайте также: Чем травятся запорожцы.
34-летнему жителю Шевченковского района днем стало плохо и ему вызвали "скорую".
Как сообщил "Индустриалке" руководитель независимого профсоюза работников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, запорожца госпитализировали в больницу с острым отравлением.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье муж изрезал жену ножом.
Читайте также: Чем травятся запорожцы.
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