В Хортицком районе Запорожья мужчина ударил сожительницу ножом.
Поздно вечером запорожец несколько раз порезал свою гражданскую жену.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, 31-летнюю пострадавшую доставили в больницу с ранами кисти, колена и живота.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье мужчину ударили ножом во время отдыха.
Читайте также: В Запорожье женщина умоляла спасти ее и ребенка от мужа-тирана.
Поздно вечером запорожец несколько раз порезал свою гражданскую жену.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, 31-летнюю пострадавшую доставили в больницу с ранами кисти, колена и живота.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье мужчину ударили ножом во время отдыха.
Читайте также: В Запорожье женщина умоляла спасти ее и ребенка от мужа-тирана.
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