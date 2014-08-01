Это первый ресертификационный аудит, проведенный на ветроэлектростанции после внедрения ИСМ в 2013 году. По правилам они проходят каждые три года. Во время проверки аудиторы исследовали систему менеджмента предприятия на качество управления рисками, оперативность корректирующих и предупреждающих действий, аварийную готовность, планирование и другие аспекты. Представители аудиторской компании " Бюро Веритас Сертификейшн Украина " посетили рабочие места, провели интервью с сотрудниками на знание требований техники безопасности, проанализировали внутренние процедуры и политики. Аудит подтвердил полное соответствие интегрированной системы менеджмента Ботиевской ВЭС требованиям OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004." Системный подход к вопросам охраны труда, окружающей среды и техники безопасности, постоянное совершенствование процессов – это неотъемлемая часть производственной культуры Ботиевской ВЭС. Мы неукоснительно выполняем все требования законодательства и придерживаемся международных стандартов. Только комплексный подход может обеспечить отличные результаты: за пять лет работы станции у нас не было ни одного случая производственного травматизма, - отметил начальник Ботиевской ВЭС Геннадий Жуков " .Ботиевская ВЭС мощностью 200 МВт была построена в 2012 году в Приазовском районе Запорожской области. Сегодня это самая большая ветроэлектростанция Украины, входит в пятерку крупнейших наземных ВЭС Восточной и Центральной Европы. Ветропарк состоит из 65 турбин мощностью 3,075 МВт каждая производства датской компании Vestas.