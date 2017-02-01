Руины в центре города

Вначале - аптека, потом - спорт-клуб, теперь - наливайка

Однако системно эта проблема так и не решалась: долг рос, помещения пустовали, а город не получал свою прибыль. В этом году городская власть уже сделала первые шаги, направленные на приведение в порядок коммунальных помещений.Как рассказал директор департамента коммунальной собственности и приватизации Запорожского городского совета Александр Забутной, главной причиной этого является невыполнение арендатором условий договора аренды коммунального имущества.- Очень много субъектов имеют задолженность по договорам, которая исчисляется в миллионах гривен, - сообщил он. - Если по 2015 году рост задолженности был более 3,5 млн грн, то в 2016 году благодаря мероприятиям, направленным на погашение задолженности, нам удалось снизить этот рост, стабилизировать. Но несмотря на это, задолженность является значительной и по итогам 2016 года ее рост составляет более 1,5 млн грн.- Естественно, мы пытаемся ее контролировать, мы информируем все субъекты хозяйственной деятельности о том, что есть ряд условий, которые нужно выполнять. Субъектам, которые имеют задолженность, мы прежде всего направляем письма, где информируем о нарушениях условий договора — задолженности прежде всего. Только в январе-феврале этого года таких писем мы направили более 300. общая сумма задолженности по этим претензиям составляет более 3 млн грн.Есть субъекты, которые гасят задолженность, мы с пониманием относимся к ним. Но, к сожалению, вынужден констатировать - целый ряд субъектов, несмотря на просьбы и требования, не выполняют условия, продолжают наращивать задолженность. В таком случае мы вынуждены обращаться в суд, где ставим вопросы и о взыскании задолженности, и о расторжении договора.Самое печальное то, что у нас есть целый ряд проблемных субъектов. Они не только не оплачивают аренду, но и имеют другие нарушения — не используют помещение по целевому назначению, более того — довели его до заброшенного состояния. Задолженность составляет от 50-ти до более 100 тысяч гривен. По таким объектам департамент имеет принципиальную позицию — мы действуем четко в рамках закона, предъявляем исковые заявления по взыскании задолженности, расторжении договора и выселении, чтобы вернуть объект в коммунальную собственность и привести его в надлежащее состояние.- У нас есть общественная организация, которая арендует два помещения общей площадью около 500 кв. метров. На протяжении более года аренда вообще не платится, а само помещение, которое было передано в аренду еще в 2014 году, доведено до ужасного состояния. Мы предъявили два исковых заявления: одно находится на рассмотрении, второе - рассмотрено, где позиция департамента судом поддержана. В ближайшее время задолженность в судебном порядке будет взыскана, а помещение будет возвращено в коммунальную собственность.К сожалению, это не единичный случай — у нас есть целый ряд других объектов, где существуют проблемы как по задолженности, так и по не целевому использованию. Долги разного уровня — у кого-то 10 тысяч гривен, у кого-то 70 тысяч и больше.- Я хочу подчеркнуть, что в каждом случае к субъекту мы подходим индивидуально и входим в ситуацию. Мы направляем письма, мы пытаемся вести диалог, убедить. Лишь в том случае, если есть полное непонимание и долги начинают нарастать, мы реагируем в рамках закона — то есть в судебном порядке взыскиваем долги и ставим вопрос о возвращении помещений в коммунальную собственность.Без пополнения бюджета невозможно реализовать ни одну социальную программу, ни выплачивать заработные платы бюджетникам. А коммунальная собственность, земля — это градообразующая часть бюджета, поэтому мы стараемся в полном объеме выполнять требования закона.- Если задолженность превышает 10 тысяч гривен, мы предъявляем иск. Мы берем уже там, где период времени составляет один год-полтора, где надо проводить работу. Где задолженность незначительная, либо до трех месяцев, мы пытаемся ориентировать коммунальные предприятия, которые являются балансодержателями, чтобы они удерживали ситуацию. Если имеется задолженность более трех месяцев, это является основанием для расторжения договора в одностороннем порядке через суд.- Конечно, этот процесс не стоит на месте. У нас уже есть ряд решений, которые вынесены в нашу пользу. Есть решения, которые сейчас обжалуются, потому что у арендаторов есть законная возможность подать апелляцию, кассацию. Но у нас есть конкретные примеры, когда мы прошли этот путь — помещения вернулись в коммунальную собственность и уже повторно переданы другим арендаторам. Это процесс сложный, длительный. Но здесь не должно быть никаких эмоций — есть договор, есть закон. Департамент будет четко отстаивать интересы территориальной громады — требования закона и договора должны исполняться всем сторонами.Один из самых проблемных объектов находится по бул. Центральному, 24. Ранее здесь был магазин, а с 2014 года общественная организация взяла часть помещения в аренду под офис, в 2016 году — добавила еще часть. Сегодня же, помимо задолженности за арендную плату в сумме более 50 тыс. грн, 500-метровое помещение находится в ужасном состоянии — требует ремонта, окна растащены, валяется мусор. Здание надо не только возвращать городу, но и приводить его в надлежащее состояние.- Здесь разбиты витрины, свободный доступ. Люди жалуются, что идет холод, собираются бездомные и т. д. Кроме задолженности, здесь еще имеет место нецелевое использование помещения — оно находится в ужасном состоянии, - констатировал Александра Забутной. - Мы сейчас прилагаем все усилия для расторжения контракта, возвращения здания в коммунальную собственность и уже сдачу в аренду тому субъекту, который сможет эффективно использовать помещение, навести порядок, чтобы снять напряженность среди населения. В течении двух недель суд вынесет решение по этому объекту.Кроме задолженности по арендной плате, департамент будет ставить вопрос и о штрафных санкциях. Согласно условий договора, арендатор несет ответственность за состояние объекта и, соответственно, должен возмещать нанесенный ущерб.Полуподвальное помещение по ул. Магистральной, 92 было сдано в аренду под спортивный клуб. Однако позже здесь появилось совсем " нездоровое " заведение - " наливайка " . Жители обосновано начали жаловаться, обращаться к городской власти.- Раньше здесь была аптека — мы все рады были, потому что за лекарствами далеко не надо было ходить. А с 2013 года, кажется, помещение взял аренду фитнес-клуб " Ривьера " , сейчас они переехали через дорогу, - рассказывает председатель ОСМД " Маг-92 " Оксана Петухова. - Часть помещения они отдали под детский центр, а потом — под рюмочную. Вход в рюмочную был со двора, там до сих пор стоит бильярдный стол, теннисный стол. Первый этаж все это хорошо слышал, они постоянно жаловались, писали правоохранителям. Через какое-то время у них получилось — рюмочная съехала. Осенью съехал и спорт-клуб. После себя оставили ужасное помещение, там даже пакеты с мусорам лежат. Крысы и так у нас пешком ходят. В половине, где рюмочная была, находится какой-то баллон — не известно, как он влияет на нашу безопасность.Как сообщил директор департамента коммунальной собственности и приватизации горсовета Александр Забутной, департамент стал полностью на сторону горожан, расторг договор, но арендатор не только до сих пор не вернул помещение в коммунальную собственность, но и не погасил задолженность за аренду.- Это яркий пример нерадивых арендаторов, потому что полностью игнорируется договор, согласно которому помещение отдавалось под спортивное заведение. Арендатор устроил здесь " наливайку " , есть большая задолженность за аренду, до сих пор не сданы ключи от помещения, нет акта приема-передачи, помещение оставил в ужасном виде, - констатировал Александр Забутной. - Позиция департамента по таким объектам системная и жесткая: мы не будем продлевать договора аренды с такими субъектами, которые не выполняют условия договора. Здесь долг составляет более 75 тысяч гривен, о взыскании этой задолженности подан иск в суд. Сейчас предъявлены требования — вернуть ключи, навести порядок и подписать акт приема-передачи. Если не будут выполнены требования, мы в установленном законом порядке будем требовать это в судебном порядке с применением, в том числе, штрафных санкций.