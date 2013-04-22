Напомним, после того как команды дважды сыграют между собой по кругу, определится четверка лучших коллективов, которые на втором этапе разыграют медали чемпионата элитного дивизиона. Остальные клубы будут спорить за места пятого по восьмое.Несмотря на проблемы с финансированием, и кадровым составом, запорожская " Орбита " имеет все шансы попасть в квартет сильнейших. Главную конкуренцию за место в четвертке команде Ирины Комиссаровой на сегодня составляет " Билозгар- медуниверситет " из Винницы.В текущем, 11 туре, обе команды упрочили свои намерения, одержав победы. " Орбита " на выезде встречалась с " Северодончанкой " . В первом мачте хозяйки проиграли в сухую - 0:3 (11:25, 19:25, 16:25), во втором отыграли одну партию - 1:3 (19:25, 25:23, 16:25, 19:25). " Билозгар-медуниверситет " дома дважды обошел черниговский " Педуниверситет-ШВСМ " - 3:1 и 3:0.Набрав одинаковое количество очков в текущем туре команды продолжают борьбу за четвертое место в турнирной таблице. И, судя по предстоящим играм, будут вести ее до заключительного тура первого этапа, в котором их ждет очная встреча. Скорее всего, именно она определит кто продолжит борьбу за медали.На сегодняшний день после 11 сыгранных туров в активе " Орбиты " по 11 побед и поражений. У " Билозгара " - 12 выигранных, и 10 проигранных встреч. Но вот коэффициент партий лучше у нашей команды, поэтому она опережает конкуренток на одно очко – 34 у " Орбиты " , против 33-х " Билозгара " .Следующий тур запорожские девушки проведут дома. 3 и 4 марта подопечные Ирины Комиссаровой будут принимать на площадке спортивного комплекса Запорожского национального Университета тернопольскую " Галичанку-ТНЭУ " .Автор – Ирина Гейм