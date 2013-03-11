Ярмарка запорожских народных умельцев проходила в историко-культурном комплексе "700-летний Запорожский дуб" в последний день Масленицы. Мастера представили поделки из дерева, растений, ткани и других подручных инструментов.
- Мы сами выращиваем все цветы, а после самостоятельно собираем букеты. В каждом букете присутствует пшеница, ведь - это главное, что у нас есть, - рассказал Анатолий Шевченко, запорожский мастер. - Пшеница символизирует богатство, а если в семье есть достаток, то все будет хорошо.
Композиции из цветов пользовались огромной популярностью, конечно же, у девушек. Удивительно, что большинство покупателей даже не догадывались о символике приобретенных букетов.
- Захотелось посетить именно Запорожский Дуб, посмотреть на мероприятия, которые будут здесь проходить, - поделилась гостья праздника Анастасия Игнашова. - Очень понравилось, и вот на память приобрели букет - маленький подарочек, который будет напоминать о празднике.
Ну и какая казацкая Масленица без блинов и не только! Рецепт традиционного кулиша от казака-повара Кирилла Спаса:
- Кулиш готовится из сала, пшена, лука, моркови и обязательно, чтобы сало было с прослойкой мяса. Но самое главное, чтобы кулиш был приготовлен на костре, иначе вкус будет совсем не тот. Это уже будет не казацкий кулиш!
На прошлой неделе запорожские хозяюшки точно не ленились. В последнюю неделю перед постом нужно успеть порадовать своих родных вкусными блинами.
- На этой неделе блины пекла раза три точно. У меня сын очень любит, так что ему очень понравилось, - рассказала Алена Пономаренко, гостья праздника Масленицы.
На ярмарке были представлены изделия из дерева от общины "Внуки Велеса. Мастера создают обереги, образы и многое другое. Но, главное, по мнению мастеров - это, то, что каждое изделие несет в себе определенное значение и наделено магической силой.
- Здесь Вы видите образы славянских Богов, таких как Велес, который покровительствовал в торговых делах, Дажьбог, который несет солнце, свет и мир в дом, Перун - это наша защита, защита нашего дома, - отметил жрец Вадим Литвинов, представитель общины "Внуки Велеса". - Также обереги с коловратом, которые означают солнце, круговорот всего в природе: хорошее к хорошему, плохое к плохому.
Фото, видео автора.
- Мы сами выращиваем все цветы, а после самостоятельно собираем букеты. В каждом букете присутствует пшеница, ведь - это главное, что у нас есть, - рассказал Анатолий Шевченко, запорожский мастер. - Пшеница символизирует богатство, а если в семье есть достаток, то все будет хорошо.
Композиции из цветов пользовались огромной популярностью, конечно же, у девушек. Удивительно, что большинство покупателей даже не догадывались о символике приобретенных букетов.
- Захотелось посетить именно Запорожский Дуб, посмотреть на мероприятия, которые будут здесь проходить, - поделилась гостья праздника Анастасия Игнашова. - Очень понравилось, и вот на память приобрели букет - маленький подарочек, который будет напоминать о празднике.
Ну и какая казацкая Масленица без блинов и не только! Рецепт традиционного кулиша от казака-повара Кирилла Спаса:
- Кулиш готовится из сала, пшена, лука, моркови и обязательно, чтобы сало было с прослойкой мяса. Но самое главное, чтобы кулиш был приготовлен на костре, иначе вкус будет совсем не тот. Это уже будет не казацкий кулиш!
На прошлой неделе запорожские хозяюшки точно не ленились. В последнюю неделю перед постом нужно успеть порадовать своих родных вкусными блинами.
- На этой неделе блины пекла раза три точно. У меня сын очень любит, так что ему очень понравилось, - рассказала Алена Пономаренко, гостья праздника Масленицы.
На ярмарке были представлены изделия из дерева от общины "Внуки Велеса. Мастера создают обереги, образы и многое другое. Но, главное, по мнению мастеров - это, то, что каждое изделие несет в себе определенное значение и наделено магической силой.
- Здесь Вы видите образы славянских Богов, таких как Велес, который покровительствовал в торговых делах, Дажьбог, который несет солнце, свет и мир в дом, Перун - это наша защита, защита нашего дома, - отметил жрец Вадим Литвинов, представитель общины "Внуки Велеса". - Также обереги с коловратом, которые означают солнце, круговорот всего в природе: хорошее к хорошему, плохое к плохому.
Фото, видео автора.
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