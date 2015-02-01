



- Сегодня прощеное воскресенье и, по традиции, запорожские казаки устраивали подобный праздник, который завершался "Лавой на лаву". И вот после боя казаки обнимались и просили прощения друг у друга, - рассказал Константин Рыжов, директор детско-юношенской спортивной школы "СПАС". - Завтра начинается Великий пост, вот казаки и считали, что кулаками "выбивают чертов" из товарищей.Проверить свои силы можно было не только в знаменитой забаве "Лава на лаву". Самые смелые запорожцы осваивали навыки казацкого фехтования, а также игры "Снять шапку" и "Толкач".- Сегодня я участвовал в "Лава на лаву" и еще там, где нужно было снять шапку. Вообще, я уже год занимаюсь в школе "СПАС", мне очень нравятся казаки, - поделился Владимир Беженарь, ученик школы "СПАС". - Я решил продолжить их традиции и еще изучить казацкие боевые искусства.Что символизируют казацкие забавы, какие из них удалось сохранить, а какие немного трансформировались за сотни лет, за ответами на эти и другие вопросы "Индустриалка" обратилась к Михаилу Преображенцеву, тренеру ДЮСШ "СПАС":- Главными для запорожцев были военные соревнования, во время которых они показывали свои умения в стрельбе, битве шашкой и многое другое. Эти традиции никуда не делись, мы их продолжаем, возможно, немного не в том виде, сейчас все более мягко. Мы стараемся их распространять, и потому обучаем традициям детей. Во время этих забав, в которых принимали участие не только взрослые, но и дети, казаки тренировались, а потом уже применяли все эти умения в бою. Именно благодаря этому казаки были лучшими воинами в Европе более 300 лет.Конечно же, на празднике запорожцев не оставили без концертной программы. Областной центр патриотического воспитания собрал на сцене уже известных запорожских фольк-исполнителей, молодых певцов, а также поэтов и художников.