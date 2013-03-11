В этот день существует обычай у всех просить прощения, весело гулять, есть блины, а в конце сжигать чучело и рассыпать его пепел по полям. В Запорожье организовали настоящие гуляния. На пл. Маяковского народ весело гулял, развлекался, угощался традиционными кушаньями, участвовал в различных конкурсах. Каждый район города смог презентовать свои навыки в кулинарии и угостить вкусностями всех желающих.Всего гостям праздника раздали три тысячи блинов, а еще всех угощали чаем из огромного самовара." Жаль, что Масленица празднуется только раз в году. Это один из моих любимых дней, потому что он возвращает украинский народ к его традициям, а ещ е это очень хороший повод погулять и избавиться от зимней хандры " , - поделилась впечатлениями гостья мероприятия Мария.На празднике найти себе развлечение мог каждый. Детвора с удовольствием участвовала в мастер-классах, веселилась с аниматорами и разрисовывала лица с помощью аква-грима. А за участие в конкурсах ребята получали жетоны, которые могли обменять на различные подарки. Взрослых же больше интересовали бесплатные блины и чай, за которыми выстраивались очереди. На площади также работали акробаты на ходулях, фото-зоны, а еще организовали концерт." Я сегодня играл в несколько игр и получил 7 жетонов, но мне нужно больше, потому что я хочу обменять их на фонарик " , - в спешке рассказал "Индустриалке" юный участник празднования Никита.Завершились гуляния сжиганием чучела казаками-фаерщиками. Быть весне!