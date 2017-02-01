В Украине сегодня отмечают последний день Масленицы – Прощеное воскресенье. Активные запорожцы собрались на природе, чтобы не только получить заряд позитивных эмоций, подпитаться энергией, но и весело провести время.
В урочище Сагайдачного собрались целые семьи горожан. Здесь и пекли блины, и лепили (после чего, конечно же, варили и ели) вареники, и делали куклы-мотанки, и даже жгли чучело Масленицы.
Для детей были интересные мастер-классы по изготовлению кукол-мотанок, корабликов, которые они смогли тут же пустить в воды Днепра. Особенно заинтересовала ребят скифская зернотерка и домашние жернова – каждый из них пытался попробовать сделать муку.
"А опудало ми спаслили! І малесеньких опудалок не пожаліли, бо ж ви, мабуть, знаєте, яким підступним і чарівним може бути зло, яким гарним і привабливим. Кожен сьогодні міг змайструвати собі чарівну лялечку-опудалко, своє власне уособлення того, що хотілося б випробувати вогнем, віддати і полишити в минулому", - написала на своїй странице в соцсети организатор мероприятия Ольга Лукьянец.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье раненым бойцам устроили праздник Масленицы на Хортице.
Фото со страницы в соцсети Ольги Лукьянец, Натальи Кариды
В урочище Сагайдачного собрались целые семьи горожан. Здесь и пекли блины, и лепили (после чего, конечно же, варили и ели) вареники, и делали куклы-мотанки, и даже жгли чучело Масленицы.
Для детей были интересные мастер-классы по изготовлению кукол-мотанок, корабликов, которые они смогли тут же пустить в воды Днепра. Особенно заинтересовала ребят скифская зернотерка и домашние жернова – каждый из них пытался попробовать сделать муку.
"А опудало ми спаслили! І малесеньких опудалок не пожаліли, бо ж ви, мабуть, знаєте, яким підступним і чарівним може бути зло, яким гарним і привабливим. Кожен сьогодні міг змайструвати собі чарівну лялечку-опудалко, своє власне уособлення того, що хотілося б випробувати вогнем, віддати і полишити в минулому", - написала на своїй странице в соцсети организатор мероприятия Ольга Лукьянец.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье раненым бойцам устроили праздник Масленицы на Хортице.
Фото со страницы в соцсети Ольги Лукьянец, Натальи Кариды
- Просмотров: 272
Похожие новости