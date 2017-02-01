В реанимации Запорожской областной клинической больницы ушел из жизни раненый боец 59-й отдельной мотопехотной бригады Юрий Носан. Об этом в соцсети сообщают волонтеры.
43-летний воин был уроженцем Житомирской области. В зоне проведения АТО получил серьезное ранение в голову. Запорожские врачи до последнего боролись за его жизнь, однако Господь распорядился иначе. Похоронят бойца на его малой Родине.
"Вчора в реанімації помер воїн. В четвер ми йому вже бульйончик передавали, покупали ліки. А наступного дня він помер", - написала на своей странице волонтер под ником Kalinka Chervona.
Позже возникла проблема с поиском транспорта для перевозки тел умершего из Запорожья в Житомир. К решению вопросов вновь подключились волонтеры, а комбат бойца готов был оплатить расходы по бензину. По словам волонтеров, проблему удалось решить - поможет организация "Черный тюльпан".
Как писала "Индустриалка", в Запорожье в последний путь провели воина-добровольца Леонида Сазонова. Яркий парень — с рукавами-татуировками, тоннелями в ушах и рыжей бородой — таким был запорожский воин света с позывным "Борода".
43-летний воин был уроженцем Житомирской области. В зоне проведения АТО получил серьезное ранение в голову. Запорожские врачи до последнего боролись за его жизнь, однако Господь распорядился иначе. Похоронят бойца на его малой Родине.
"Вчора в реанімації помер воїн. В четвер ми йому вже бульйончик передавали, покупали ліки. А наступного дня він помер", - написала на своей странице волонтер под ником Kalinka Chervona.
Позже возникла проблема с поиском транспорта для перевозки тел умершего из Запорожья в Житомир. К решению вопросов вновь подключились волонтеры, а комбат бойца готов был оплатить расходы по бензину. По словам волонтеров, проблему удалось решить - поможет организация "Черный тюльпан".
Как писала "Индустриалка", в Запорожье в последний путь провели воина-добровольца Леонида Сазонова. Яркий парень — с рукавами-татуировками, тоннелями в ушах и рыжей бородой — таким был запорожский воин света с позывным "Борода".
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