В спорткомплексе Запорожского национального университета прошел спортивный праздник "Красота и сила" в поддержку наших защитников.
Участие в соревнованиях приняли действующие военнослужащие, демобилизованные воины АТО, волонтеры вместе со своими семьями. Поддержать их пришли сослуживцы, друзья, волонтеры и все небезразличные люди, которые уже третий год помогают нашей армии.
Как написала на своей странице в соцсети организатор мероприятия - волонтер Надежда Мороз, гостей праздника ждала концертно-развлекательная программа: музыка от военного духового оркестра, песни от народного ансамбля запорожской милиции "Пернач", выступления Инны Гапон, Анатолия Сердюка, Любови Каминской и Лики Бокше, а также номера юных артистов музыкальной школы №5 и студии ирландского американского степа.
Вкусностями гостей кормили кулинары Запорожского строительного профессионального лицея и Запорожского профессионального торгово-кулинарного лицея. А самых младшеньких гостей праздника развлекал аниматор.
"Ми разом! У наших Героїв міцний тил!", - написала волонтер на своей странице в соцсети.
Кроме того, во время мероприятия можно было приобрести уникальный календарь с героями АТО "З Україною крізь віки". Средства, вырученные от продажи календарей, будут направлены на протезирование раненого сапера 23-го отдельного мотопехотного батальона "Хортиця" Евгения Редько, а также на помощь украинским военнослужащим.
Фото Александра Прилепы
Участие в соревнованиях приняли действующие военнослужащие, демобилизованные воины АТО, волонтеры вместе со своими семьями. Поддержать их пришли сослуживцы, друзья, волонтеры и все небезразличные люди, которые уже третий год помогают нашей армии.
Как написала на своей странице в соцсети организатор мероприятия - волонтер Надежда Мороз, гостей праздника ждала концертно-развлекательная программа: музыка от военного духового оркестра, песни от народного ансамбля запорожской милиции "Пернач", выступления Инны Гапон, Анатолия Сердюка, Любови Каминской и Лики Бокше, а также номера юных артистов музыкальной школы №5 и студии ирландского американского степа.
Вкусностями гостей кормили кулинары Запорожского строительного профессионального лицея и Запорожского профессионального торгово-кулинарного лицея. А самых младшеньких гостей праздника развлекал аниматор.
"Ми разом! У наших Героїв міцний тил!", - написала волонтер на своей странице в соцсети.
Кроме того, во время мероприятия можно было приобрести уникальный календарь с героями АТО "З Україною крізь віки". Средства, вырученные от продажи календарей, будут направлены на протезирование раненого сапера 23-го отдельного мотопехотного батальона "Хортиця" Евгения Редько, а также на помощь украинским военнослужащим.
Фото Александра Прилепы
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