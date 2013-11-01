В селе Петрополь запорожские спасатели во время празднования Масленицы рассказали школьникам и их родителям о главных правилах безопасности жизнедеятельности, в том числе и во время праздничных мероприятий.
Ребята приняли участие в конкурсах, викторинах, научились плести обереги. Спасатели рассказали им о правилах безопасного поведения во время каникул, которые уже скоро начнутся в школах. Также ребята увидели боевую форму спасателей и пожарный автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье раненым бойцам устроили праздник Масленицы на Хортице. А на центральной площади Запорожья сожгли чучело Масленицы.
Ребята приняли участие в конкурсах, викторинах, научились плести обереги. Спасатели рассказали им о правилах безопасного поведения во время каникул, которые уже скоро начнутся в школах. Также ребята увидели боевую форму спасателей и пожарный автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье раненым бойцам устроили праздник Масленицы на Хортице. А на центральной площади Запорожья сожгли чучело Масленицы.
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