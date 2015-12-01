В Запорожье по улице Таганской у мужчины угнали скутер Fada. Буквально за четыре часа – с часу ночи до пяти утра – транспортное средство, припаркованное возле дома, исчезло.
В скором времени в районе улицы Днепровские Зори и карьера у Таганского моста возле дачного кооператива полицейские обнаружили свежие следы скутера. Они же и привели патрульных в месту хранения угнанного транспортного средства с соответствующим государственным номером, который стоял за оградой.
Прибывший на место находки заявитель узнал свой скутер. Далее в ситуации разбирается следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области машины скупают за фальшивые доллары.
В скором времени в районе улицы Днепровские Зори и карьера у Таганского моста возле дачного кооператива полицейские обнаружили свежие следы скутера. Они же и привели патрульных в месту хранения угнанного транспортного средства с соответствующим государственным номером, который стоял за оградой.
Прибывший на место находки заявитель узнал свой скутер. Далее в ситуации разбирается следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области машины скупают за фальшивые доллары.
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