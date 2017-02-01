Как сообщил заместитель городского головы Валерий Эделев, каждый район Запорожья презентовал свою площадку с угощениями. Всего для запорожцев приготовили около 5 тысяч блинов, которые раздаются бесплатно. Еще 3 тысячи блинов предприниматели испекли для продажи.Детвору порадовали мастер-классы по росписи гипсовых фигурок, изготовлению кукол-мотанок и выпеканию блинов на огромной сковороде. Мастера аквагрима, артисты на ходулях радовали горожан подарили горожанам праздничное настроение.Перед запорожцами и гостями города выступили творческие коллективы ДК " Заводский " , " Орбита " , " Титан " , " Хортицкий " и Муниципального театра танца. Яркое фаер-шоу подготовила творческая группа " М.И.Ф. " .Как сообщает пресс-служба горсовета, кульминацией праздника стало прощание с зимой и встреча весны – запорожцы сожгли чучело Масленицы.