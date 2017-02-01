Сотни запорожцев и гостей города встретили праздник Масленицы на площади Маяковского. Участников праздничного мероприятия ждала насыщенная культурно-развлекательная программа, аниматоры, разнообразные конкурсы и игры для детей и взрослых.
Как сообщил заместитель городского головы Валерий Эделев, каждый район Запорожья презентовал свою площадку с угощениями. Всего для запорожцев приготовили около 5 тысяч блинов, которые раздаются бесплатно. Еще 3 тысячи блинов предприниматели испекли для продажи.
Детвору порадовали мастер-классы по росписи гипсовых фигурок, изготовлению кукол-мотанок и выпеканию блинов на огромной сковороде. Мастера аквагрима, артисты на ходулях радовали горожан подарили горожанам праздничное настроение.
Перед запорожцами и гостями города выступили творческие коллективы ДК "Заводский", "Орбита", "Титан", "Хортицкий" и Муниципального театра танца. Яркое фаер-шоу подготовила творческая группа "М.И.Ф.".
Как сообщает пресс-служба горсовета, кульминацией праздника стало прощание с зимой и встреча весны – запорожцы сожгли чучело Масленицы.
Как сообщил заместитель городского головы Валерий Эделев, каждый район Запорожья презентовал свою площадку с угощениями. Всего для запорожцев приготовили около 5 тысяч блинов, которые раздаются бесплатно. Еще 3 тысячи блинов предприниматели испекли для продажи.
Детвору порадовали мастер-классы по росписи гипсовых фигурок, изготовлению кукол-мотанок и выпеканию блинов на огромной сковороде. Мастера аквагрима, артисты на ходулях радовали горожан подарили горожанам праздничное настроение.
Перед запорожцами и гостями города выступили творческие коллективы ДК "Заводский", "Орбита", "Титан", "Хортицкий" и Муниципального театра танца. Яркое фаер-шоу подготовила творческая группа "М.И.Ф.".
Как сообщает пресс-служба горсовета, кульминацией праздника стало прощание с зимой и встреча весны – запорожцы сожгли чучело Масленицы.
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