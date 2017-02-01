На прошлой неделе в Запорожье более четырех тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ. Чуть больше половины – 58,2% - из них составляют дети.
Как сообщил заведующий Запорожским городским отделом ГУ Запорожского областного лабораторного центра Владимир Хомутов, с начала эпидемического сезона грипп диагностирован у 2230 больных, в том числе у 123-х больных диагноз подтвердила вирусологическая лаборатория. К счастью, на предыдущей неделе летальных случаев от осложнений гриппа не было.
Общий уровень заболеваемости держится ниже эпидпорога на 71,8%. Немаловажную роль в этом играет вакцинация против гриппа. Так, с начала эпидсезона были вакцинированы 6246 человек.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье на 21% увеличилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями.
Как сообщил заведующий Запорожским городским отделом ГУ Запорожского областного лабораторного центра Владимир Хомутов, с начала эпидемического сезона грипп диагностирован у 2230 больных, в том числе у 123-х больных диагноз подтвердила вирусологическая лаборатория. К счастью, на предыдущей неделе летальных случаев от осложнений гриппа не было.
Общий уровень заболеваемости держится ниже эпидпорога на 71,8%. Немаловажную роль в этом играет вакцинация против гриппа. Так, с начала эпидсезона были вакцинированы 6246 человек.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье на 21% увеличилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями.
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