Как написала на своей странице в соцсети волонтер Ирина Шатова, ребята побывали на о. Хортица, посетили культурно-исторический комплекс " Запорожская Сечь " и музей оружия, где для них провели увлекательную экскурсию, а также увидели выступление казаков.В сечевой корчме воинов угощали блинами и кулешом, а представители греко-католической церкви по традиции порадовали наших защитников домашними субботними варениками, сделанными с молитвой и любовью." Як на мою думку, то людська турбота та душевне тепло, з яким волонтери Запорізького військового шпиталю організували бійцям свято Масниці, не тільки буде підтримкою для хлопців, які знаходяться на лікуванні, а ще й реально допоможе швидкому одужанню. Не знаю як ви, а я в це вірю, а особливо коли бачу на власні очі " , - написала на своей странице в соцсети активистка Евгения Капля.Фото со страниц в соцсети Ирины Шатовой, Евгении Капли