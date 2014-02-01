В Запорожье на выходных настоящий праздник Масленицы-Колодия устроили военнослужащим, которые проходят лечение в военном госпитале, областной клинической больнице и 10-м отделении.
Как написала на своей странице в соцсети волонтер Ирина Шатова, ребята побывали на о. Хортица, посетили культурно-исторический комплекс "Запорожская Сечь" и музей оружия, где для них провели увлекательную экскурсию, а также увидели выступление казаков.
В сечевой корчме воинов угощали блинами и кулешом, а представители греко-католической церкви по традиции порадовали наших защитников домашними субботними варениками, сделанными с молитвой и любовью.
"Як на мою думку, то людська турбота та душевне тепло, з яким волонтери Запорізького військового шпиталю організували бійцям свято Масниці, не тільки буде підтримкою для хлопців, які знаходяться на лікуванні, а ще й реально допоможе швидкому одужанню. Не знаю як ви, а я в це вірю, а особливо коли бачу на власні очі", - написала на своей странице в соцсети активистка Евгения Капля.
Фото со страниц в соцсети Ирины Шатовой, Евгении Капли
Как написала на своей странице в соцсети волонтер Ирина Шатова, ребята побывали на о. Хортица, посетили культурно-исторический комплекс "Запорожская Сечь" и музей оружия, где для них провели увлекательную экскурсию, а также увидели выступление казаков.
В сечевой корчме воинов угощали блинами и кулешом, а представители греко-католической церкви по традиции порадовали наших защитников домашними субботними варениками, сделанными с молитвой и любовью.
"Як на мою думку, то людська турбота та душевне тепло, з яким волонтери Запорізького військового шпиталю організували бійцям свято Масниці, не тільки буде підтримкою для хлопців, які знаходяться на лікуванні, а ще й реально допоможе швидкому одужанню. Не знаю як ви, а я в це вірю, а особливо коли бачу на власні очі", - написала на своей странице в соцсети активистка Евгения Капля.
Фото со страниц в соцсети Ирины Шатовой, Евгении Капли
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