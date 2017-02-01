В Хортицком районе по улице Воронежской произошло ограбление. Двое подростков, угрожая ножом, отобрали у 13-летнего мальчика мобильный телефон.
К полицейским обратилась мама ограбленного мальчика, которая сообщила, что ее сын ранее видел в своей школе одного из нападавших. Патрульные отправились с пострадавшим и его мамой в школу, где в фотоархиве мальчик узнал злоумышленника.
После выяснения личности парня полицейские отправились к нему домой. Пострадавший узнал своего обидчика. 13-летнего подозреваемого вместе с бабушкой пригласили в Хортицкое отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье на остановке мужчине приставили нож к горлу.
К полицейским обратилась мама ограбленного мальчика, которая сообщила, что ее сын ранее видел в своей школе одного из нападавших. Патрульные отправились с пострадавшим и его мамой в школу, где в фотоархиве мальчик узнал злоумышленника.
После выяснения личности парня полицейские отправились к нему домой. Пострадавший узнал своего обидчика. 13-летнего подозреваемого вместе с бабушкой пригласили в Хортицкое отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье на остановке мужчине приставили нож к горлу.
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