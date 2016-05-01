В Запорожье ночью по улице Чаривной полицейские заметили мужчину, который неадекватно отреагировал на приближение автомобиля патрульных.
Вначале он что-то начал прятать, а во время общения с правоохранителями заметно нервничал. Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у него вещество, похожее на наркотическое, которое мужчина прятал в пачке из-под сигарет.
На место была вызвана следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции, после чего задержанный был доставлен в отделение полиции.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье наркоман разъезжал на машине с сиреной.
Вначале он что-то начал прятать, а во время общения с правоохранителями заметно нервничал. Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у него вещество, похожее на наркотическое, которое мужчина прятал в пачке из-под сигарет.
На место была вызвана следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции, после чего задержанный был доставлен в отделение полиции.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье наркоман разъезжал на машине с сиреной.
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