По данным спасателей ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, толщина льда на Днепре и Каховском водохранилище достигает 5-20 сантиметров в разных местах. Поэтому зимняя рыбалка становится все опаснее – каждый год запорожские спасатели снимают десятки любителей рыбалки с дрейфующих льдин.Для оперативного реагирования круглосуточно дежурят два катера на воздушной подушке МАРС-700. Первый пост расположен в Васильевском районе, второй - в Энергодаре, благодаря чему Каховское водохранилище контролируется с двух сторон.Как отметил начальник Васильевского районного сектора ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области подполковник службы гражданской защиты Владимир Кондрат, сюда приезжают не только местные любители экстрима, но и гости из других регионов. Именно около Васильевки чаще всего лед отрывается от берегов и уносит рыбаков в водохранилище.В связи с этим спасатели провели учения по оперативному реагированию на ЧС на льду, а также провели разъяснительную работу с сотней рыбаков.