Второй раз в текущем чемпионате украинской гандбольной суперлиги встречались сильнейшие клубы страны - чемпион и вице-чемпион Украины "Мотор" и "ЗТР".
Предыдущая встреча команд завершилась убедительной победой "Мотора" 33:21. Посмотреть, чем ответит обидчику "ЗТР" во второй встрече, собрался полный дворец спорта "ЗАС" - коронное блюдо национального гандбольного чемпионата традиционно собирает в Запорожье зрительский аншлаг.
"Мотор" подошел к этому матчу в отличной форме – накануне команда провела в Германии серию матчей с клубами Бундеслиги, а буквально на днях вернулся из Минска, где обменялся победами с местным СКА. Действующий чемпион Украины, который выступал в роли гостя в этом матче, со старта захватил преимущество, и повел 3:0. Первый мяч "ЗТР" смог забросить на 4-й минуте – отличился Алексей Ганчев, вскоре опытный правый крайний забросил еще один мяч, в первый и последний раз за эту игру сведя разницу к минимальной 2:3. Следующая пятиминутка была не удачной для номинальных хозяев – не попадали в ворота Виктора Киреева Ганчев и Тильте, а "Мотор" не прощал сопернику ошибок. К 12-й минуте "трансформаторщики" проигрывают 4 мяча, 3:7 - Виталий Нат берет тайм-аут.
На ситуацию на площадке наставления тренера хозяев не повлияли. К средине тайма счет 6:11, причем у "ЗТР" все заброшенные мячи на счету Ганчева. Антон Деревянкин сменяет Бориса Крючкова в воротах "трансформаторщиков". Команде удается немного сократить разницу – 8:12, два подряд забрасывает Максим Карамышев. Тренер дает отдохнуть Алексею Ганчеву. В его отсутствие атаки у "ЗТР" и вовсе не ладятся. Тем временем у "Мотора" активно играет Артем Казакевич – разрыв увеличивается до девяти мячей 8:17. До перерыва "ЗТР" удается отыграть три мяча, и уйти на отдых, проигрывая -5 – 13:18.
Вторая половина игры начинается со спрута от "Мотора" - в ворота "ЗТР" влетает три подряд мяча 13:21. Сократить разницу команде Ната не удается. К 10-й минуте на табло 16:23. С таким комфортным преимуществом в 6-7 мячей подопечные Николая Степанца продолжают весь второй тайм. Игра между командами, традиционно отличается множеством удалений, что ярко свидетельствует о накале страстей на площадке. К 20-й минуте счет 21:27. "ЗТР" не хватает замен, в то время как Николай Степанец активно использует более длинную скамейку запасных, дав поиграть всем своим гандболистам. Максимум, что удается "трансформаторщикам" несколько раз сократить разрыв до пяти мячей 25:30, 26:31, 27:32. Однако финальная сирена все равно фиксирует +6 в пользу "Мотора" 27:33. И это 9-я победа "моторостроителей" в чемпионате Суперлиги.
Для команды Степанца эта встреча стала контрольной проверкой сил, перед матчами в плей-офф Лиги Чемпионов - 4 и 11 марта "Мотор" проэкзаменует звездный французский "Монпелье". Первая игра состоится в Харькове, вторая на выезде.
"ЗТР" будет проводить "работу над ошибками" в национальном чемпионате. Ближайшую игру проведут 28 февраля, против "Энергетика-НАЭК" из Нетишина.
Чемпионат Украины. Суперлига. 11 тур.
"ZTR" (Запорожье) - "МOTOP" (Запорожье) - 27:33 (13:18)
"ZTR": Крючков, Деревянкин; Акименко (4), Артеменко (3), Бурзак (2), Ганчев (7), Звездов, Карамышев (5), Константинов (1), Северин (2), Тильте (3); Бережной (н.в.), Корелов (н.в.), Попов (н.в.) Главный тренер: Виталий Нат.
"МOTOP": Комок, Киреев; Буйненко (1), Бурка, Денисов (1), Дорощук (3), Жук (1), Жуков (2), Козакевич (7), Кубатко (3), Малашинскас (1), Пуховский (1), Сорока (7), Целищев, Шевелев (2), Шельменко (4). Главный тренер: Николай Степанец.
Семиметровые: 3/2 – 5/5. Штрафное время: 14 - 14.
Автор: Ирина Гейм
Предыдущая встреча команд завершилась убедительной победой "Мотора" 33:21. Посмотреть, чем ответит обидчику "ЗТР" во второй встрече, собрался полный дворец спорта "ЗАС" - коронное блюдо национального гандбольного чемпионата традиционно собирает в Запорожье зрительский аншлаг.
"Мотор" подошел к этому матчу в отличной форме – накануне команда провела в Германии серию матчей с клубами Бундеслиги, а буквально на днях вернулся из Минска, где обменялся победами с местным СКА. Действующий чемпион Украины, который выступал в роли гостя в этом матче, со старта захватил преимущество, и повел 3:0. Первый мяч "ЗТР" смог забросить на 4-й минуте – отличился Алексей Ганчев, вскоре опытный правый крайний забросил еще один мяч, в первый и последний раз за эту игру сведя разницу к минимальной 2:3. Следующая пятиминутка была не удачной для номинальных хозяев – не попадали в ворота Виктора Киреева Ганчев и Тильте, а "Мотор" не прощал сопернику ошибок. К 12-й минуте "трансформаторщики" проигрывают 4 мяча, 3:7 - Виталий Нат берет тайм-аут.
На ситуацию на площадке наставления тренера хозяев не повлияли. К средине тайма счет 6:11, причем у "ЗТР" все заброшенные мячи на счету Ганчева. Антон Деревянкин сменяет Бориса Крючкова в воротах "трансформаторщиков". Команде удается немного сократить разницу – 8:12, два подряд забрасывает Максим Карамышев. Тренер дает отдохнуть Алексею Ганчеву. В его отсутствие атаки у "ЗТР" и вовсе не ладятся. Тем временем у "Мотора" активно играет Артем Казакевич – разрыв увеличивается до девяти мячей 8:17. До перерыва "ЗТР" удается отыграть три мяча, и уйти на отдых, проигрывая -5 – 13:18.
Вторая половина игры начинается со спрута от "Мотора" - в ворота "ЗТР" влетает три подряд мяча 13:21. Сократить разницу команде Ната не удается. К 10-й минуте на табло 16:23. С таким комфортным преимуществом в 6-7 мячей подопечные Николая Степанца продолжают весь второй тайм. Игра между командами, традиционно отличается множеством удалений, что ярко свидетельствует о накале страстей на площадке. К 20-й минуте счет 21:27. "ЗТР" не хватает замен, в то время как Николай Степанец активно использует более длинную скамейку запасных, дав поиграть всем своим гандболистам. Максимум, что удается "трансформаторщикам" несколько раз сократить разрыв до пяти мячей 25:30, 26:31, 27:32. Однако финальная сирена все равно фиксирует +6 в пользу "Мотора" 27:33. И это 9-я победа "моторостроителей" в чемпионате Суперлиги.
Для команды Степанца эта встреча стала контрольной проверкой сил, перед матчами в плей-офф Лиги Чемпионов - 4 и 11 марта "Мотор" проэкзаменует звездный французский "Монпелье". Первая игра состоится в Харькове, вторая на выезде.
"ЗТР" будет проводить "работу над ошибками" в национальном чемпионате. Ближайшую игру проведут 28 февраля, против "Энергетика-НАЭК" из Нетишина.
Чемпионат Украины. Суперлига. 11 тур.
"ZTR" (Запорожье) - "МOTOP" (Запорожье) - 27:33 (13:18)
"ZTR": Крючков, Деревянкин; Акименко (4), Артеменко (3), Бурзак (2), Ганчев (7), Звездов, Карамышев (5), Константинов (1), Северин (2), Тильте (3); Бережной (н.в.), Корелов (н.в.), Попов (н.в.) Главный тренер: Виталий Нат.
"МOTOP": Комок, Киреев; Буйненко (1), Бурка, Денисов (1), Дорощук (3), Жук (1), Жуков (2), Козакевич (7), Кубатко (3), Малашинскас (1), Пуховский (1), Сорока (7), Целищев, Шевелев (2), Шельменко (4). Главный тренер: Николай Степанец.
Семиметровые: 3/2 – 5/5. Штрафное время: 14 - 14.
Автор: Ирина Гейм
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