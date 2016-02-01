Предыдущая встреча команд завершилась убедительной победой " Мотора " 33:21. Посмотреть, чем ответит обидчику " ЗТР " во второй встрече, собрался полный дворец спорта " ЗАС " - коронное блюдо национального гандбольного чемпионата традиционно собирает в Запорожье зрительский аншлаг." Мотор " подошел к этому матчу в отличной форме – накануне команда провела в Германии серию матчей с клубами Бундеслиги, а буквально на днях вернулся из Минска, где обменялся победами с местным СКА. Действующий чемпион Украины, который выступал в роли гостя в этом матче, со старта захватил преимущество, и повел 3:0. Первый мяч " ЗТР " смог забросить на 4-й минуте – отличился Алексей Ганчев, вскоре опытный правый крайний забросил еще один мяч, в первый и последний раз за эту игру сведя разницу к минимальной 2:3. Следующая пятиминутка была не удачной для номинальных хозяев – не попадали в ворота Виктора Киреева Ганчев и Тильте, а " Мотор " не прощал сопернику ошибок. К 12-й минуте " трансформаторщики " проигрывают 4 мяча, 3:7 - Виталий Нат берет тайм-аут.На ситуацию на площадке наставления тренера хозяев не повлияли. К средине тайма счет 6:11, причем у " ЗТР " все заброшенные мячи на счету Ганчева. Антон Деревянкин сменяет Бориса Крючкова в воротах " трансформаторщиков " . Команде удается немного сократить разницу – 8:12, два подряд забрасывает Максим Карамышев. Тренер дает отдохнуть Алексею Ганчеву. В его отсутствие атаки у " ЗТР " и вовсе не ладятся. Тем временем у " Мотора " активно играет Артем Казакевич – разрыв увеличивается до девяти мячей 8:17. До перерыва " ЗТР " удается отыграть три мяча, и уйти на отдых, проигрывая -5 – 13:18.Вторая половина игры начинается со спрута от " Мотора " - в ворота " ЗТР " влетает три подряд мяча 13:21. Сократить разницу команде Ната не удается. К 10-й минуте на табло 16:23. С таким комфортным преимуществом в 6-7 мячей подопечные Николая Степанца продолжают весь второй тайм. Игра между командами, традиционно отличается множеством удалений, что ярко свидетельствует о накале страстей на площадке. К 20-й минуте счет 21:27. " ЗТР " не хватает замен, в то время как Николай Степанец активно использует более длинную скамейку запасных, дав поиграть всем своим гандболистам. Максимум, что удается " трансформаторщикам " несколько раз сократить разрыв до пяти мячей 25:30, 26:31, 27:32. Однако финальная сирена все равно фиксирует +6 в пользу " Мотора " 27:33. И это 9-я победа " моторостроителей " в чемпионате Суперлиги.Для команды Степанца эта встреча стала контрольной проверкой сил, перед матчами в плей-офф Лиги Чемпионов - 4 и 11 марта " Мотор " проэкзаменует звездный французский " Монпелье " . Первая игра состоится в Харькове, вторая на выезде." ЗТР " будет проводить " работу над ошибками " в национальном чемпионате. Ближайшую игру проведут 28 февраля, против " Энергетика-НАЭК " из Нетишина.Чемпионат Украины. Суперлига. 11 тур." ZTR " (Запорожье) - " МOTOP " (Запорожье) - 27:33 (13:18)" ZTR " : Крючков, Деревянкин; Акименко (4), Артеменко (3), Бурзак (2), Ганчев (7), Звездов, Карамышев (5), Константинов (1), Северин (2), Тильте (3); Бережной (н.в.), Корелов (н.в.), Попов (н.в.) Главный тренер: Виталий Нат." МOTOP " : Комок, Киреев; Буйненко (1), Бурка, Денисов (1), Дорощук (3), Жук (1), Жуков (2), Козакевич (7), Кубатко (3), Малашинскас (1), Пуховский (1), Сорока (7), Целищев, Шевелев (2), Шельменко (4). Главный тренер: Николай Степанец.Семиметровые: 3/2 – 5/5. Штрафное время: 14 - 14.