В ДК "Металлургов" прошла восьмая игра "Что? Где? Когда?" для сотрудников комбината "Запорожсталь" и его друзей.
- Игра "Что? Где? Когда?" стала хорошей традицией для молодежи предприятия. Очень приятно, что с каждой игрой количество участников только увеличивается. В этот раз прининяли участие около 40 команд различных структурных подразделений комбината "Запорожсталь" и Запорожского литейно-механического завода. Также наши традиции решили поддержать наши друзья из компании "Параллель", у них сегодня дебют. Эта игра очень важна для молодежи, так как развивает эрудицию, мышление, желание молодежи интеллектуально развиваться. Участники, которые побеждают в нашей традиционной игре, всегда получают в качестве приза переходной кубок фарфоровой совы, а также другие приятные подарки", - рассказал Роман Николенко, председатель молодежной организации управления железнодорожным транспортом (УЖДТ).
Никого не оставили равнодушными и красавицы "Запорожстали", которые в будущем будут состязаться на конкурсе красоты, а на "Что? Где? Когда?" они выступили в качестве наблюдателей за честной игрой и собирали ответы у команд.
"Мы с командой сюда пришли, чтобы поиграть, получить хорошее настроение. Три года подряд мы выигрывали сову, надеемся, так будет продолжаться и дальше", - поделился начальник отдела программирования экономических затрат комбината "Запорожсталь" Андрей Максименко.
На игре прозвучали вопросы разной сложности и на абсолютно разные тематики. У каждой команды на обсуждения и размышления было не много, не мало – 60 секунд. Что стало настоящим вызовом для сообразительности участников.
По итогу игры, победителями и новыми обладателями кубка фарфоровой совы стала команда управления транспорта и связи, второе место заняла сборная УЖДТ, а на третьем оказались представители доменного цеха.
Текст и фото Александры Некрашевич
- Игра "Что? Где? Когда?" стала хорошей традицией для молодежи предприятия. Очень приятно, что с каждой игрой количество участников только увеличивается. В этот раз прининяли участие около 40 команд различных структурных подразделений комбината "Запорожсталь" и Запорожского литейно-механического завода. Также наши традиции решили поддержать наши друзья из компании "Параллель", у них сегодня дебют. Эта игра очень важна для молодежи, так как развивает эрудицию, мышление, желание молодежи интеллектуально развиваться. Участники, которые побеждают в нашей традиционной игре, всегда получают в качестве приза переходной кубок фарфоровой совы, а также другие приятные подарки", - рассказал Роман Николенко, председатель молодежной организации управления железнодорожным транспортом (УЖДТ).
Никого не оставили равнодушными и красавицы "Запорожстали", которые в будущем будут состязаться на конкурсе красоты, а на "Что? Где? Когда?" они выступили в качестве наблюдателей за честной игрой и собирали ответы у команд.
"Мы с командой сюда пришли, чтобы поиграть, получить хорошее настроение. Три года подряд мы выигрывали сову, надеемся, так будет продолжаться и дальше", - поделился начальник отдела программирования экономических затрат комбината "Запорожсталь" Андрей Максименко.
На игре прозвучали вопросы разной сложности и на абсолютно разные тематики. У каждой команды на обсуждения и размышления было не много, не мало – 60 секунд. Что стало настоящим вызовом для сообразительности участников.
По итогу игры, победителями и новыми обладателями кубка фарфоровой совы стала команда управления транспорта и связи, второе место заняла сборная УЖДТ, а на третьем оказались представители доменного цеха.
Текст и фото Александры Некрашевич
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