- Игра " Что? Где? Когда? " стала хорошей традицией для молод е жи предприятия. Очень приятно, что с каждой игрой количество участников только увеличивается. В этот раз прининяли участие около 40 команд различных структурных подразделений комбината " Запорожсталь " и Запорожского литейно-механического завода. Также наши традиции решили поддержать наши друзья из компании " Параллель " , у них сегодня дебют. Эта игра очень важна для молод е жи, так как развивает эрудицию, мышление, желание молод е жи интеллектуально развиваться. Участники, которые побеждают в нашей традиционной игре, всегда получают в качестве приза переходной кубок фарфоровой совы, а также другие приятные подарки " , - рассказал Роман Николенко, председатель молод е жной организации управления железнодорожным транспортом (УЖДТ).Никого не оставили равнодушными и красавицы " Запорожстали " , которые в будущем будут состязаться на конкурсе красоты, а на " Что? Где? Когда? " они выступили в качестве наблюдателей за честной игрой и собирали ответы у команд." Мы с командой сюда пришли, чтобы поиграть, получить хорошее настроение. Три года подряд мы выигрывали сову, надеемся, так будет продолжаться и дальше " , - поделился начальник отдела программирования экономических затрат комбината " Запорожсталь " Андрей Максименко.На игре прозвучали вопросы разной сложности и на абсолютно разные тематики. У каждой команды на обсуждения и размышления было не много, не мало – 60 секунд. Что стало настоящим вызовом для сообразительности участников.По итогу игры, победителями и новыми обладателями кубка фарфоровой совы стала команда управления транспорта и связи, второе место заняла сборная УЖДТ, а на третьем оказались представители доменного цеха.