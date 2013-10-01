Такие музеи есть в Киеве, Одессе (с площадью 1200 кв. м!), даже в Донецке.Сегодня в фойе главной спортивной арены Запорожской области – стадиона " Славутич-Арена " - состоялось открытие экспозиции, посвященной 15-й годовщине дебюта запорожского " Металлурга " в еврокубковых турнирах, собрались ветераны команды мастеров, руководители спортивных организаций, а также футболофилы–коллекционеры футбольной атрибутики. Именно двум таким энтузиастам – Роману и Юрию Митрикам – принадлежала идея открытия экспозиции, поддержанная Федерацией футбола Запорожской области и администрацией " Славутич-Арены " .На стендах экспозиции можно было увидеть футболки игроков " Металлурга " , в которых они выходили на матчи с мальтийской " Биркиркарой " и английским " Лидсом " , билеты на матчи, программки, буклеты …Заместитель городского головы Анатолий Пустоваров в своем выступлении отметил высокую воспитательную значимость акции:- История запорожского футбола насчитывает более 100 лет. Немало золотых страниц вписали в нее игроки " Металлурга " , прославившие наш город и Украину далеко за ее пределами. Данная экспозиция – первый шаг к созданию полноценного музея истории запорожского футбола, имеющего давние традиции, которые нужно возрождать. Именно в музее болельщики смогут в подробностях вспомнить былые футбольные баталии, достижения любимой команды, а молодежь – услышать из уст ветеранов, насколько тернист путь к футбольной славе.Леонид Ключик, в прошлом – игрок запорожских команд мастеров " Металлург " и " Торпедо " , а ныне один из руководителей ДЮСШ по футболу:- К 80-летию нашей команды был издан двухтомник, а открытие музея истории запорожского футбола неплохо бы приурочитьь к столетию популяризации этой игры в нашем городе.- Здесь представлена лишь незначительная часть коллекции, которую мы с отцом собирали в течение многих лет. И, если в нашем городе будет создан клуб или музей истории запорожского футбола, мы готовы предоставить редкие экземпляры для всеобщего обозрения.- Символично, что эта экспозиция открылась перед началом матча " Заря " - " Динамо " . Жаль, конечно, что сегодня в Запорожье нет команды мастеров. Надеюсь, что создание музея истории запорожского футбола даст толчок к возрождению былой славы " Металлурга " , и мы еще увидим воспитанников команды на Олимпе.Инициативная группа по созданию музея (клуба любителей) истории запорожского футбола приглашает всех, кому неравнодушен футбол в нашем крае, принять посильное участие в данной акции: поделиться воспоминаниями, экспонатами, посодействовать материально. Свои предложения направляйте на электронный адрес: zoff_pressa@ukr.net