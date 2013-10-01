25 февраля 2017 года войдет в историю как день, когда был заложен символический фундамент музея истории запорожского футбола.
Такие музеи есть в Киеве, Одессе (с площадью 1200 кв. м!), даже в Донецке.
Сегодня в фойе главной спортивной арены Запорожской области – стадиона "Славутич-Арена" - состоялось открытие экспозиции, посвященной 15-й годовщине дебюта запорожского "Металлурга" в еврокубковых турнирах, собрались ветераны команды мастеров, руководители спортивных организаций, а также футболофилы–коллекционеры футбольной атрибутики. Именно двум таким энтузиастам – Роману и Юрию Митрикам – принадлежала идея открытия экспозиции, поддержанная Федерацией футбола Запорожской области и администрацией "Славутич-Арены".
На стендах экспозиции можно было увидеть футболки игроков "Металлурга", в которых они выходили на матчи с мальтийской "Биркиркарой" и английским "Лидсом", билеты на матчи, программки, буклеты …
Заместитель городского головы Анатолий Пустоваров в своем выступлении отметил высокую воспитательную значимость акции:
- История запорожского футбола насчитывает более 100 лет. Немало золотых страниц вписали в нее игроки "Металлурга", прославившие наш город и Украину далеко за ее пределами. Данная экспозиция – первый шаг к созданию полноценного музея истории запорожского футбола, имеющего давние традиции, которые нужно возрождать. Именно в музее болельщики смогут в подробностях вспомнить былые футбольные баталии, достижения любимой команды, а молодежь – услышать из уст ветеранов, насколько тернист путь к футбольной славе.
Леонид Ключик, в прошлом – игрок запорожских команд мастеров "Металлург" и "Торпедо", а ныне один из руководителей ДЮСШ по футболу:
- К 80-летию нашей команды был издан двухтомник, а открытие музея истории запорожского футбола неплохо бы приурочитьь к столетию популяризации этой игры в нашем городе.
Роман Митрик, аспирант ЗГИА:
- Здесь представлена лишь незначительная часть коллекции, которую мы с отцом собирали в течение многих лет. И, если в нашем городе будет создан клуб или музей истории запорожского футбола, мы готовы предоставить редкие экземпляры для всеобщего обозрения.
Юрий Дудник, ветеран луганского и запорожского футбола:
- Символично, что эта экспозиция открылась перед началом матча "Заря" - "Динамо". Жаль, конечно, что сегодня в Запорожье нет команды мастеров. Надеюсь, что создание музея истории запорожского футбола даст толчок к возрождению былой славы "Металлурга", и мы еще увидим воспитанников команды на Олимпе.
Инициативная группа по созданию музея (клуба любителей) истории запорожского футбола приглашает всех, кому неравнодушен футбол в нашем крае, принять посильное участие в данной акции: поделиться воспоминаниями, экспонатами, посодействовать материально. Свои предложения направляйте на электронный адрес: zoff_pressa@ukr.net
Автор: Аркадий Копелиович
Фото: Александр Прилепа
Такие музеи есть в Киеве, Одессе (с площадью 1200 кв. м!), даже в Донецке.
Сегодня в фойе главной спортивной арены Запорожской области – стадиона "Славутич-Арена" - состоялось открытие экспозиции, посвященной 15-й годовщине дебюта запорожского "Металлурга" в еврокубковых турнирах, собрались ветераны команды мастеров, руководители спортивных организаций, а также футболофилы–коллекционеры футбольной атрибутики. Именно двум таким энтузиастам – Роману и Юрию Митрикам – принадлежала идея открытия экспозиции, поддержанная Федерацией футбола Запорожской области и администрацией "Славутич-Арены".
На стендах экспозиции можно было увидеть футболки игроков "Металлурга", в которых они выходили на матчи с мальтийской "Биркиркарой" и английским "Лидсом", билеты на матчи, программки, буклеты …
Заместитель городского головы Анатолий Пустоваров в своем выступлении отметил высокую воспитательную значимость акции:
- История запорожского футбола насчитывает более 100 лет. Немало золотых страниц вписали в нее игроки "Металлурга", прославившие наш город и Украину далеко за ее пределами. Данная экспозиция – первый шаг к созданию полноценного музея истории запорожского футбола, имеющего давние традиции, которые нужно возрождать. Именно в музее болельщики смогут в подробностях вспомнить былые футбольные баталии, достижения любимой команды, а молодежь – услышать из уст ветеранов, насколько тернист путь к футбольной славе.
Леонид Ключик, в прошлом – игрок запорожских команд мастеров "Металлург" и "Торпедо", а ныне один из руководителей ДЮСШ по футболу:
- К 80-летию нашей команды был издан двухтомник, а открытие музея истории запорожского футбола неплохо бы приурочитьь к столетию популяризации этой игры в нашем городе.
Роман Митрик, аспирант ЗГИА:
- Здесь представлена лишь незначительная часть коллекции, которую мы с отцом собирали в течение многих лет. И, если в нашем городе будет создан клуб или музей истории запорожского футбола, мы готовы предоставить редкие экземпляры для всеобщего обозрения.
Юрий Дудник, ветеран луганского и запорожского футбола:
- Символично, что эта экспозиция открылась перед началом матча "Заря" - "Динамо". Жаль, конечно, что сегодня в Запорожье нет команды мастеров. Надеюсь, что создание музея истории запорожского футбола даст толчок к возрождению былой славы "Металлурга", и мы еще увидим воспитанников команды на Олимпе.
Инициативная группа по созданию музея (клуба любителей) истории запорожского футбола приглашает всех, кому неравнодушен футбол в нашем крае, принять посильное участие в данной акции: поделиться воспоминаниями, экспонатами, посодействовать материально. Свои предложения направляйте на электронный адрес: zoff_pressa@ukr.net
Автор: Аркадий Копелиович
Фото: Александр Прилепа
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