В апреле-мае в Украине начнется призыв на срочную воинскую службу.
Как сообщил "Индустриалке" временно исполняющий обязанности заместителя областного военного комиссара по работе с личным составом Владислав Чумак, сейчас в военкоматах ведется подготовка кандидаты на срочную службу, проводятся комиссии и приписка. Срочников к службе будут готовить ближе к апрелю. В марте начнутся подготовительные мероприятия.
- Запорожской области пока еще не поставили план по призыву на срочную службу, - уточнил офицер. - Известно только, что будет больше, чем в прошлом году на 150%. В прошло году в Запорожской области на срочную воинскую службу призвали 1380 юношей.
Призывать на срочку будут граждан возрастом от 20 до 27 лет.
- Юноши 18-ти лет, которые изъявят желание служить в армии, могут прийти в военкомат, подписать контракт и пойти на срочную службу по контракту, - отметил Владислав Чумак. - Заключив контракт, они смогут поступить в высшие учебные заведения, либо с отрывом от места службы, либо на заочное обучение. И за время службы получить воинское звание и высшее образование – специальность, востребованную и на гражданке, и в армии.
Как писала "Индустриалка", в Украине утвердили сроки призыва в 2017 году.
Читайте также: Кого и когда в Украине заберут в армию в 2017 году.
Как сообщил "Индустриалке" временно исполняющий обязанности заместителя областного военного комиссара по работе с личным составом Владислав Чумак, сейчас в военкоматах ведется подготовка кандидаты на срочную службу, проводятся комиссии и приписка. Срочников к службе будут готовить ближе к апрелю. В марте начнутся подготовительные мероприятия.
- Запорожской области пока еще не поставили план по призыву на срочную службу, - уточнил офицер. - Известно только, что будет больше, чем в прошлом году на 150%. В прошло году в Запорожской области на срочную воинскую службу призвали 1380 юношей.
Призывать на срочку будут граждан возрастом от 20 до 27 лет.
- Юноши 18-ти лет, которые изъявят желание служить в армии, могут прийти в военкомат, подписать контракт и пойти на срочную службу по контракту, - отметил Владислав Чумак. - Заключив контракт, они смогут поступить в высшие учебные заведения, либо с отрывом от места службы, либо на заочное обучение. И за время службы получить воинское звание и высшее образование – специальность, востребованную и на гражданке, и в армии.
Как писала "Индустриалка", в Украине утвердили сроки призыва в 2017 году.
Читайте также: Кого и когда в Украине заберут в армию в 2017 году.
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