К лету военным боевых специальностей планируют поднять денежное довольствие до 18-19 тыс. грн.
Сейчас военнослужащие получают от 7,2 тыс. грн. Но в ближайшее время эта сумма должна увеличиться.
- Сейчас тем бойцам, которые едут в боевые части и на линии соприкосновения, будут доплачивать так называемые АТО-шные деньги, - сообщил "Индустриалке" временно исполняющий обязанности заместителя областного военного комиссара по работе с личным составом Владислав Чумак. - На первой линии обороны это будет 6 тыс., на второй – 2,4 тыс. грн. Это плюс к его денежному довольствию. В марте-апреле будут подниматься оклады. В среднем военные будут получать от 10 до 12 тыс. грн. За участие в АТО еще 6 тыс. По плану Генерального штаба к лету зарплата рядового военного боевой специальности, которые будут находиться на линии соприкосновения, должна составить 18-19 тыс. грн.
Как писала "Индустриалка", из Запорожья стали чаще отправлять военных.
Читайте также: Девушки из Запорожья становятся снайперами.
Сейчас военнослужащие получают от 7,2 тыс. грн. Но в ближайшее время эта сумма должна увеличиться.
- Сейчас тем бойцам, которые едут в боевые части и на линии соприкосновения, будут доплачивать так называемые АТО-шные деньги, - сообщил "Индустриалке" временно исполняющий обязанности заместителя областного военного комиссара по работе с личным составом Владислав Чумак. - На первой линии обороны это будет 6 тыс., на второй – 2,4 тыс. грн. Это плюс к его денежному довольствию. В марте-апреле будут подниматься оклады. В среднем военные будут получать от 10 до 12 тыс. грн. За участие в АТО еще 6 тыс. По плану Генерального штаба к лету зарплата рядового военного боевой специальности, которые будут находиться на линии соприкосновения, должна составить 18-19 тыс. грн.
Как писала "Индустриалка", из Запорожья стали чаще отправлять военных.
Читайте также: Девушки из Запорожья становятся снайперами.
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