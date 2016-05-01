Все больше запорожанок пополняют ряды Вооруженных Сил Украины. Причем, они выбирают совсем неженские военные профессии.
Только в прошлом году 300 девушек из Запорожской области подписали контракт с ВСУ и сейчас проходят службу в различных подразделениях. Среди них есть и снайпера, и медицинские работники.
- К примеру, сейчас в Запорожье девушка планирует подписать контракт и она готова быть только стрелком, либо снайпером, - рассказал "Индустриалке" временно исполняющий обязанности заместителя областного военного комиссара по работе с личным составом Владислав Чумак. - Всех желающих девушек мы принимаем. Они проходят соответствующую подготовку – 3-х или 6-месячные курсы снайперов.
В этом году контракт подписали уже три девушки. Но во время третьего цикла отправки кандидатов в контрактники в учебные центры отправились еще четыре представительницы прекрасного пола.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье презентовали уникальный календарь с героями АТО.
Читайте также: Запорожские полицейские не будут отжиматься в поддержку бойцов АТО.
Только в прошлом году 300 девушек из Запорожской области подписали контракт с ВСУ и сейчас проходят службу в различных подразделениях. Среди них есть и снайпера, и медицинские работники.
- К примеру, сейчас в Запорожье девушка планирует подписать контракт и она готова быть только стрелком, либо снайпером, - рассказал "Индустриалке" временно исполняющий обязанности заместителя областного военного комиссара по работе с личным составом Владислав Чумак. - Всех желающих девушек мы принимаем. Они проходят соответствующую подготовку – 3-х или 6-месячные курсы снайперов.
В этом году контракт подписали уже три девушки. Но во время третьего цикла отправки кандидатов в контрактники в учебные центры отправились еще четыре представительницы прекрасного пола.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье презентовали уникальный календарь с героями АТО.
Читайте также: Запорожские полицейские не будут отжиматься в поддержку бойцов АТО.
- Просмотров: 2701
Похожие новости