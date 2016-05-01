Сегодня, 25 февраля, из областного сборного пункта в учебные центры Вооруженных Сил Украины отправили 105 кандидатов в контрактники.
Из Запорожья кандидатов в контрактники направили в учебные центры Житомира, Николаева, а также в объединенный учебный центр в Васильков, УЦ "Старычи" и"Десна". Добровольцы, у которых нет боевого опыта, подготовку в учебных центрах будут проходить от одного до шести месяца, в зависимости от специальности, участники АТО - от одной до двух недель.
- В Запорожской области проходит третий цикл отправки кандидатов в контрактники, - поделился с "Индустриалкой" временно исполняющий обязанности заместителя областного военного комиссара по работе с личным составом Владислав Чумак. - Если в январе мы отправляли кандидатов в контрактники один раз в месяц, то в феврале это уже вторая отправка. С начала года мы отправили 192 человека, они подписали контракт и проходят обучение. В этом году главный упор идет на качество подготовки бойцов. От того, насколько будет подготовлен военный, будет зависеть не только его судьба на передовой, но и жизни всего подразделения. Пока контрактник не пройдет обучение в учебном центре и не повысит свою квалификацию, в зону АТО он направляться не будет.
По словам офицера, в первом квартале по плану Генштаба в Запорожской области должны набрать 426 контрактников, но пока от плана наш регион отстает.
- В январе Запорожская область не выполнила план по контрактникам, - уточнил Владислав Чумак. - В феврале мы выходим на уровень планового задания, но есть вероятность, что все же и в этом месяце план не будет выполнен.
Сегодня на плацу среди мужчин, которые выбрали профессию "родину защищать", были четыре хрупкие девушки. Они также решили посвятить свою жизнь службе в армии.
22-летняя Мария Рудковская выросла в семье военных и решила пополнить ряды ВСУ.
- Меня никто не заставлял идти служить, мне просто это интересно, - говорит Маша. – Заработная плата и перспективы, конечно, повлияли на мой выбор ... Я еще не закончила учебу. Сейчас получаю высшее экономическое образование. В армии я буду деловодом. Сегодня я отправляюсь на полгода в учебный центр, а потом – в 54-ю бригаду под Артемовск.
В Запорожской области большая часть добровольцев – участники АТО. Они составляют около 60% контрактников. Не смог спокойно наблюдать за воной и участник АТО Евгений Карпов из Степногорска.
- Я демобилизовался в апреле 2016 года, а сейчас возвращаюсь на службу уже по контракту - иду в морскую пехоту, - уточнил Евгений. - Я вырос в семье военного. Раньше служил в Севастополе, потом добровольцем пошел в зону АТО. Я сделал свой выбор, а моя семья его поддержала.
Кстати, сейчас в армии просто необходимы военные боевых специальностей, пулеметчики, гранатометчики, а также водители.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области прошел второй цикл отправки кандидатов на воинскую службу по контракту.
Читайте также: Украина отказалась от мобилизации.
Из Запорожья кандидатов в контрактники направили в учебные центры Житомира, Николаева, а также в объединенный учебный центр в Васильков, УЦ "Старычи" и"Десна". Добровольцы, у которых нет боевого опыта, подготовку в учебных центрах будут проходить от одного до шести месяца, в зависимости от специальности, участники АТО - от одной до двух недель.
- В Запорожской области проходит третий цикл отправки кандидатов в контрактники, - поделился с "Индустриалкой" временно исполняющий обязанности заместителя областного военного комиссара по работе с личным составом Владислав Чумак. - Если в январе мы отправляли кандидатов в контрактники один раз в месяц, то в феврале это уже вторая отправка. С начала года мы отправили 192 человека, они подписали контракт и проходят обучение. В этом году главный упор идет на качество подготовки бойцов. От того, насколько будет подготовлен военный, будет зависеть не только его судьба на передовой, но и жизни всего подразделения. Пока контрактник не пройдет обучение в учебном центре и не повысит свою квалификацию, в зону АТО он направляться не будет.
По словам офицера, в первом квартале по плану Генштаба в Запорожской области должны набрать 426 контрактников, но пока от плана наш регион отстает.
- В январе Запорожская область не выполнила план по контрактникам, - уточнил Владислав Чумак. - В феврале мы выходим на уровень планового задания, но есть вероятность, что все же и в этом месяце план не будет выполнен.
Сегодня на плацу среди мужчин, которые выбрали профессию "родину защищать", были четыре хрупкие девушки. Они также решили посвятить свою жизнь службе в армии.
22-летняя Мария Рудковская выросла в семье военных и решила пополнить ряды ВСУ.
- Меня никто не заставлял идти служить, мне просто это интересно, - говорит Маша. – Заработная плата и перспективы, конечно, повлияли на мой выбор ... Я еще не закончила учебу. Сейчас получаю высшее экономическое образование. В армии я буду деловодом. Сегодня я отправляюсь на полгода в учебный центр, а потом – в 54-ю бригаду под Артемовск.
В Запорожской области большая часть добровольцев – участники АТО. Они составляют около 60% контрактников. Не смог спокойно наблюдать за воной и участник АТО Евгений Карпов из Степногорска.
- Я демобилизовался в апреле 2016 года, а сейчас возвращаюсь на службу уже по контракту - иду в морскую пехоту, - уточнил Евгений. - Я вырос в семье военного. Раньше служил в Севастополе, потом добровольцем пошел в зону АТО. Я сделал свой выбор, а моя семья его поддержала.
Кстати, сейчас в армии просто необходимы военные боевых специальностей, пулеметчики, гранатометчики, а также водители.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области прошел второй цикл отправки кандидатов на воинскую службу по контракту.
Читайте также: Украина отказалась от мобилизации.
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