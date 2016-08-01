В Шевченковском районе Запорожья в женщину выстрелил бывший гражданский муж.
44-летняя запорожанка возвращалась домой. По дороге ее встретил экс-сожитель, который выстрелил в нее, а потом скрылся на машине. Пострадавшую с ранением руки и бедра доставили в больницу.
"Жигули", за рулем которых был подозреваемый, остановили патрульные. Мужчина достал из кармана куртки гранату и угрожал инспекторам подорвать ее, но позже все же отдал ее правоохранителям.
У мужчины обнаружили также пистолет, магазин с патронами, запал к гранате и нож. Оружие и боеприпасы изъяли и направили на экспертизу, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области на человека напали по дороге домой.
Читайте также: В Запорожье люди в масках разгромили игротеку.
44-летняя запорожанка возвращалась домой. По дороге ее встретил экс-сожитель, который выстрелил в нее, а потом скрылся на машине. Пострадавшую с ранением руки и бедра доставили в больницу.
"Жигули", за рулем которых был подозреваемый, остановили патрульные. Мужчина достал из кармана куртки гранату и угрожал инспекторам подорвать ее, но позже все же отдал ее правоохранителям.
У мужчины обнаружили также пистолет, магазин с патронами, запал к гранате и нож. Оружие и боеприпасы изъяли и направили на экспертизу, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области на человека напали по дороге домой.
Читайте также: В Запорожье люди в масках разгромили игротеку.
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