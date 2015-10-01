Во время короткого отпуска полковник ВСУ Евгений Сидоренко из Мелитополя (Запорожская область), который в августе 2014 года отличился при выходе из Иловайского котла, проложив на танке коридор для колоны украинских военных, побывал в родной школе. В учебном заведении своего выпускника встречали как дорогого гостя.
Как рассказывала "Индустриалка", в августе 2014 года мелитополец Евгений Сидоренко, который на тот момент был начальником бронетанковой службы вооружения оперативного командования "Юг" (сектор "Б" АТО), находился в районе Иловайска, где принимал участие в ремонте техники. Именно он приложил руку к восстановлению российского танка Т-72Б3, оставленного противником на поле боя, а затем на этой же машине самостоятельно ринулся на колонну бронетехники, помешав ее продвижению на позиции украинских военных. Позднее на Т-72Б3 Евгений Анатольевич вместе с экипажем помогал "расчистить" дорогу нашим подразделениям, которые вырывались из "котла". Об этом первым делом напомнили ученикам общеобразовательной школы №23, которую в 1988 году закончил будущий полковник Сидоренко. А он не так давно занял новую должность, став начальником управления организационно-плановой эксплуатации и заместителем начальника центрального бронетанкового управления Вооруженных Сил Украины.
- Вот говорят, что наш подвиг в том, что мы помогли бойцам на технике, которая не имела вооружения, или имела легкое, выйти из окружения, - обратился к ребятам Евгений Сидоренко. - Но мне кажется, что я свой подвиг совершил немножко раньше. Признаюсь, что мне очень страшно было ехать на войну, думалось, а выдержишь ли ты, а сможешь ли ты, а не испугаешься ли ты. И когда ты принимаешь осознанное решение, и начинаешь понимать, что ты делаешь, что у тебя получается, это намного важнее для самого себя. Да, когда на наши позиции двинулась вражеская техника, я один выехал на танке, что в принципе, на сегодня никто не повторил, потому что без экипажа боевая машина – она неживая. Можно или вести ее, или стрелять. А мне пришлось делать и то, и другое, перепрыгивая под пулями с места на место, но зато получилось выиграть время, дать нашим артиллеристам возможность перезарядиться и наступление было остановлено.
После тех событий Евгений Сидоренко был в АТО еще три раза, выполняя работу по обеспечению боеспособности техники, а кроме того, был задействован и в выполнении заданий "в тылу". И там ему удалось в очередной раз проявить себя. Эту историю школьники узнали из ролика с церемонии награждения Евгения Анатольевича орденом "Народный герой Украины". Эту награду нашему земляку с учетом его занятости вручили только с пятого раза!
- Це людина, яка не тільки наказує, але й перевіряє, щоб накази були виконані, - отметил журналист Юрий Бутусов. - До кожної одиниці техніки він ставиться як до своєї особистої, його немає вдома, він живе на полігонах, на заводах. Зверніть увагу на його руки, вони обгорілі. Це наслідок того, що минулого року, коли ешелон 53-ї бригади виїжджав з полігона Широкий Лан, стався нещасний випадок, одна з машин загорілась. Думаю, всі розуміють, які могли бути наслідки, якщо всі машини були заправлені, укомплектовані. Так от Євген взяв участь в тому, щоб разом з іншими бійцями загасити пожежу, врятувавши колону від великої біди. І це абсолютно скромна людина, яка ніде не виступає, а самовіддано працює, і в якої нічого в житті крім військової служби і честі служіння державі немає.
Скромным, дисциплинированным, умным, талантливым называли Евгений Сидоренко и учителя. В частности, Надежда Петренко отметила, что и Евгений, и его брат Сергей были гордостью 23-й школе, и посетовала, что президент так и не рассмотрел вопрос о присвоении ему звания "Героя Украины". Хотя об этом и говорили чиновники Министерства обороны сразу после событий в Иловайске, и даже была создана электронная петиция. Детвора же засыпала гостя вопросами, расспрашивая и о его школьных годах, и о службе в армии.
Фото автора.
Как рассказывала "Индустриалка", в августе 2014 года мелитополец Евгений Сидоренко, который на тот момент был начальником бронетанковой службы вооружения оперативного командования "Юг" (сектор "Б" АТО), находился в районе Иловайска, где принимал участие в ремонте техники. Именно он приложил руку к восстановлению российского танка Т-72Б3, оставленного противником на поле боя, а затем на этой же машине самостоятельно ринулся на колонну бронетехники, помешав ее продвижению на позиции украинских военных. Позднее на Т-72Б3 Евгений Анатольевич вместе с экипажем помогал "расчистить" дорогу нашим подразделениям, которые вырывались из "котла". Об этом первым делом напомнили ученикам общеобразовательной школы №23, которую в 1988 году закончил будущий полковник Сидоренко. А он не так давно занял новую должность, став начальником управления организационно-плановой эксплуатации и заместителем начальника центрального бронетанкового управления Вооруженных Сил Украины.
- Вот говорят, что наш подвиг в том, что мы помогли бойцам на технике, которая не имела вооружения, или имела легкое, выйти из окружения, - обратился к ребятам Евгений Сидоренко. - Но мне кажется, что я свой подвиг совершил немножко раньше. Признаюсь, что мне очень страшно было ехать на войну, думалось, а выдержишь ли ты, а сможешь ли ты, а не испугаешься ли ты. И когда ты принимаешь осознанное решение, и начинаешь понимать, что ты делаешь, что у тебя получается, это намного важнее для самого себя. Да, когда на наши позиции двинулась вражеская техника, я один выехал на танке, что в принципе, на сегодня никто не повторил, потому что без экипажа боевая машина – она неживая. Можно или вести ее, или стрелять. А мне пришлось делать и то, и другое, перепрыгивая под пулями с места на место, но зато получилось выиграть время, дать нашим артиллеристам возможность перезарядиться и наступление было остановлено.
После тех событий Евгений Сидоренко был в АТО еще три раза, выполняя работу по обеспечению боеспособности техники, а кроме того, был задействован и в выполнении заданий "в тылу". И там ему удалось в очередной раз проявить себя. Эту историю школьники узнали из ролика с церемонии награждения Евгения Анатольевича орденом "Народный герой Украины". Эту награду нашему земляку с учетом его занятости вручили только с пятого раза!
- Це людина, яка не тільки наказує, але й перевіряє, щоб накази були виконані, - отметил журналист Юрий Бутусов. - До кожної одиниці техніки він ставиться як до своєї особистої, його немає вдома, він живе на полігонах, на заводах. Зверніть увагу на його руки, вони обгорілі. Це наслідок того, що минулого року, коли ешелон 53-ї бригади виїжджав з полігона Широкий Лан, стався нещасний випадок, одна з машин загорілась. Думаю, всі розуміють, які могли бути наслідки, якщо всі машини були заправлені, укомплектовані. Так от Євген взяв участь в тому, щоб разом з іншими бійцями загасити пожежу, врятувавши колону від великої біди. І це абсолютно скромна людина, яка ніде не виступає, а самовіддано працює, і в якої нічого в житті крім військової служби і честі служіння державі немає.
Скромным, дисциплинированным, умным, талантливым называли Евгений Сидоренко и учителя. В частности, Надежда Петренко отметила, что и Евгений, и его брат Сергей были гордостью 23-й школе, и посетовала, что президент так и не рассмотрел вопрос о присвоении ему звания "Героя Украины". Хотя об этом и говорили чиновники Министерства обороны сразу после событий в Иловайске, и даже была создана электронная петиция. Детвора же засыпала гостя вопросами, расспрашивая и о его школьных годах, и о службе в армии.
Фото автора.
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