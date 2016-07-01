В Запорожской области организуют ряд новых маршрутов общественного транспорта.
Так, в маршрутной сети появятся междугородние маршруты: Великая Белозерка - Каменка-Днепровская; Мелитополь - Розовка; Розовка - Мелитополь (через Бильмак, Черниговку); Михайловка - Запорожье (через Бурчак, Васильевку).
Кроме того, будут введены пригородные маршруты: Бильмак - Новоукраинка; Гуляйполе - Пологи; Мелитополь - Федоровка; Михайловка - Днепрорудное; Михайловка - Новое Поле (через Раздол, Виноградовку, Заветное, Кавуновку, Шевченко, Вишневку, Абрикосовку); Михайловка - Барвиновка (через Любимовку, Бурчак); Токмак - Заможное.
В ближайшее время будет объявлен конкурс на обслуживание этих маршрутов, сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Запорожской ОГА.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье откроют новый маршрут.
Читайте также: Запорожцам придется больше платить за проезд на одном из маршрутов.
Так, в маршрутной сети появятся междугородние маршруты: Великая Белозерка - Каменка-Днепровская; Мелитополь - Розовка; Розовка - Мелитополь (через Бильмак, Черниговку); Михайловка - Запорожье (через Бурчак, Васильевку).
Кроме того, будут введены пригородные маршруты: Бильмак - Новоукраинка; Гуляйполе - Пологи; Мелитополь - Федоровка; Михайловка - Днепрорудное; Михайловка - Новое Поле (через Раздол, Виноградовку, Заветное, Кавуновку, Шевченко, Вишневку, Абрикосовку); Михайловка - Барвиновка (через Любимовку, Бурчак); Токмак - Заможное.
В ближайшее время будет объявлен конкурс на обслуживание этих маршрутов, сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Запорожской ОГА.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье откроют новый маршрут.
Читайте также: Запорожцам придется больше платить за проезд на одном из маршрутов.
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