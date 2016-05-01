Сошедший снег открыл не только ямы на дорогах Запорожья, а и мусор, брошенный на улицах.
В соцсети запорожцы делятся неприглядными фотографиями, сделанными на улицах города.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье подрядчики будут переделывать некачественный ремонт дорог за свой счет.
Фото Валерии Бобко и Виктории Мамоновой
В соцсети запорожцы делятся неприглядными фотографиями, сделанными на улицах города.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье подрядчики будут переделывать некачественный ремонт дорог за свой счет.
Фото Валерии Бобко и Виктории Мамоновой
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