В Заводском районе Запорожья патрульные обнаружили брошенный автомобиль "Чери QQ" без номеров.
Номерной знак машины находился в салоне авто. Инспекторы проверили его по базе и выяснили, что иномарка числится угнанной уже больше недели.
На место вызвали следователей, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", на границе с Крымом задержали автомобиль жителя Запорожья.
Читайте также: В Запорожской области семья пострадала в ДТП.
Номерной знак машины находился в салоне авто. Инспекторы проверили его по базе и выяснили, что иномарка числится угнанной уже больше недели.
На место вызвали следователей, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", на границе с Крымом задержали автомобиль жителя Запорожья.
Читайте также: В Запорожской области семья пострадала в ДТП.
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