Плов, милина, тандырные лепешки, домашняя колбаса, шашлыки, жареная рыба и запеченный гусь, а также домашнее вино из винограда, айвы и слив – сегодня запорожцы смогли попробовать самые популярные национальные блюда разных стран.
В рамках празднования Масленицы в Запорожье на площади Маяковского состоялся фестиваль национальной кухни, в котором приняли участие национально-культурные общества со всей области.
Несмотря на дождь, который периодически сменялся мокрым снегом, на площадь пришло немало запорожцев, которые прекрасно провели время и получили настоящее гастрономическое удовольствие от вкуснейших блюд.
На торжественном открытии фестиваля национальной кухни присутствовал заместитель городского головы Анатолий Пустоваров:
- Очень приятно видеть, что у нас в области живут представители самых разных национальностей и организовывают такие замечательные праздники. И также радостно видеть, что в Запорожье живут такие активные горожане, которые не испугались погоды и пришли на праздник. Я поздравляют всех с Масленицей, и желаю всем здоровья и добра.
…На празднике было так много торговых палаток с разнообразными вкусностями, что глаза разбегались, и хотелось попробовать все и сразу. Один из самых богатых столов сегодня накрыли представители болгарского общества. Чего здесь только не было – брынза, тыквенная сладкая сдоба, домашнее вино и самое разнообразное мясо.
- Самое главное блюдо болгар, которое готовится на праздники – это милина, - рассказала глава болгарского общества Людмила Заинова. – Готовится она достаточно просто из постного теста, которое раскатывается тонкими пластами и подсушивается на сковороде. На него выкладывается творог с маслом. Таким образом, чередуется несколько слоев и все это заливается сливочным маслом и сметаной, а затем запекается в духовке. Еще мы привезли густую фасоль с подливкой, жареную рыбу, запеченного гуся и свинину, тушенную с капустой. Хотелось максимально представить разнообразие нашей кухни.
Немецкая община решила пойти по другому пути, ее представительницы привезли только самые ходовые и любимые украинцами немецкие блюда. Представители общества готовили на открытом огне ароматные колбаски и угощали всех вкусным глинтвейном, но фишка этой палатки была в их тортах, которые активно покупали запорожцы.
- Все любят немецкие колбаски, а без глинтвейна в такую погоду вообще не обойтись, но удивлять мы решили тортами, - рассказала представительница немецкого общества Оксана Андрухина. - Мы сами готовили вкуснейшее домашние торты, среди которых – классический немецкий торт с вишнями и шоколадом под названием "Черный лес". Он очень вкусный и просто тает во рту! Мы рады, что в Запорожье проводятся такие мероприятия, которые способствуют объединению и общению людей. Радует, что люди приходят с улыбками и проявляют интерес ко всему происходящему.
Возле еврейской палатки было не меньше людей, многие хотели попробовать настоящий одесский форшмак и классический куриный паштет.
- Также у нас сегодня одно из самых символичных еврейских блюд – печенье хаминтас, - рассказала представительница еврейского общества Алена Педаш. – Больше всего гости интересуются настоящим форшмаком, который приготовить дома получается не у всех. Очень радуют люди, которые подходят и покупают блюда и кроме этого интересуются нашей историей.
Представители польского сообщества приготовили для гостей фестиваля сладкий стол с традиционными пончиками и блюдом из слоеного теста с яблоками и орехами. Армяне на фестивале представляли гату – это выпечка из слоеного теста с разной начинкой, и готовили шашлыки и плов и этот запах притягивал гостей праздника.
- Я сначала хотела попробовать что-то новенькое, чего раньше никогда не ела, но как только почуяла запах шашлыков, сразу пришла сюда, - призналась запорожанка Светлана Казаринова. – Также хочу подойти еще и к нашей палатке, там говорят, хорошее сало продают.
И, правда, возле палатки украинского общества было не протолкнуться. Все-таки запорожцы больше других блюд предпочитают родные вареники с картошкой, блины с творогом, сало и домашнюю колбаску. Как рассказала вокалистка этно-фолк-дуэта "Жаворонки" Татьяна Дудка, в блюда, которые представлены на фестивале от украинского общества, вложена душа, поэтому и жалующих их попробовать так много.
На фестивале также работала палатка “Волонтерські вареники ZP”, где волонтеры 55-й артбригады варили и продавали вареники в поддержку наших бойцов.
Гости праздника могли не только пробовать разных вкусностей, но и насладиться творческими выступлениями от национально-культурных обществ.
Как писала "Индустриалка", В центре Запорожья сожгут чучело Масленицы
Фото автора
В рамках празднования Масленицы в Запорожье на площади Маяковского состоялся фестиваль национальной кухни, в котором приняли участие национально-культурные общества со всей области.
Несмотря на дождь, который периодически сменялся мокрым снегом, на площадь пришло немало запорожцев, которые прекрасно провели время и получили настоящее гастрономическое удовольствие от вкуснейших блюд.
На торжественном открытии фестиваля национальной кухни присутствовал заместитель городского головы Анатолий Пустоваров:
- Очень приятно видеть, что у нас в области живут представители самых разных национальностей и организовывают такие замечательные праздники. И также радостно видеть, что в Запорожье живут такие активные горожане, которые не испугались погоды и пришли на праздник. Я поздравляют всех с Масленицей, и желаю всем здоровья и добра.
…На празднике было так много торговых палаток с разнообразными вкусностями, что глаза разбегались, и хотелось попробовать все и сразу. Один из самых богатых столов сегодня накрыли представители болгарского общества. Чего здесь только не было – брынза, тыквенная сладкая сдоба, домашнее вино и самое разнообразное мясо.
- Самое главное блюдо болгар, которое готовится на праздники – это милина, - рассказала глава болгарского общества Людмила Заинова. – Готовится она достаточно просто из постного теста, которое раскатывается тонкими пластами и подсушивается на сковороде. На него выкладывается творог с маслом. Таким образом, чередуется несколько слоев и все это заливается сливочным маслом и сметаной, а затем запекается в духовке. Еще мы привезли густую фасоль с подливкой, жареную рыбу, запеченного гуся и свинину, тушенную с капустой. Хотелось максимально представить разнообразие нашей кухни.
Немецкая община решила пойти по другому пути, ее представительницы привезли только самые ходовые и любимые украинцами немецкие блюда. Представители общества готовили на открытом огне ароматные колбаски и угощали всех вкусным глинтвейном, но фишка этой палатки была в их тортах, которые активно покупали запорожцы.
- Все любят немецкие колбаски, а без глинтвейна в такую погоду вообще не обойтись, но удивлять мы решили тортами, - рассказала представительница немецкого общества Оксана Андрухина. - Мы сами готовили вкуснейшее домашние торты, среди которых – классический немецкий торт с вишнями и шоколадом под названием "Черный лес". Он очень вкусный и просто тает во рту! Мы рады, что в Запорожье проводятся такие мероприятия, которые способствуют объединению и общению людей. Радует, что люди приходят с улыбками и проявляют интерес ко всему происходящему.
Возле еврейской палатки было не меньше людей, многие хотели попробовать настоящий одесский форшмак и классический куриный паштет.
- Также у нас сегодня одно из самых символичных еврейских блюд – печенье хаминтас, - рассказала представительница еврейского общества Алена Педаш. – Больше всего гости интересуются настоящим форшмаком, который приготовить дома получается не у всех. Очень радуют люди, которые подходят и покупают блюда и кроме этого интересуются нашей историей.
Представители польского сообщества приготовили для гостей фестиваля сладкий стол с традиционными пончиками и блюдом из слоеного теста с яблоками и орехами. Армяне на фестивале представляли гату – это выпечка из слоеного теста с разной начинкой, и готовили шашлыки и плов и этот запах притягивал гостей праздника.
- Я сначала хотела попробовать что-то новенькое, чего раньше никогда не ела, но как только почуяла запах шашлыков, сразу пришла сюда, - призналась запорожанка Светлана Казаринова. – Также хочу подойти еще и к нашей палатке, там говорят, хорошее сало продают.
И, правда, возле палатки украинского общества было не протолкнуться. Все-таки запорожцы больше других блюд предпочитают родные вареники с картошкой, блины с творогом, сало и домашнюю колбаску. Как рассказала вокалистка этно-фолк-дуэта "Жаворонки" Татьяна Дудка, в блюда, которые представлены на фестивале от украинского общества, вложена душа, поэтому и жалующих их попробовать так много.
На фестивале также работала палатка “Волонтерські вареники ZP”, где волонтеры 55-й артбригады варили и продавали вареники в поддержку наших бойцов.
Гости праздника могли не только пробовать разных вкусностей, но и насладиться творческими выступлениями от национально-культурных обществ.
Как писала "Индустриалка", В центре Запорожья сожгут чучело Масленицы
Фото автора
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