В Запорожском городском совете под председательством заместителя городского головы Валентины Малыш состоялось заседание городской комиссии по вопросам погашения задолженности по выплате заработной платы, пенсий, стипендий и других социальных выплат.
На комиссию были приглашены руководители крупных предприятий города, которые имеют самые большие суммы невыплаченной заработной платы.
Руководители предприятий доложили о причинах возникновения задолженности и о графиках ее погашения, сообщает сайт мэрии.
Читайте также: В Запорожье контролируют соблюдение закона по повышению минимальной зарплаты.
На комиссию были приглашены руководители крупных предприятий города, которые имеют самые большие суммы невыплаченной заработной платы.
Руководители предприятий доложили о причинах возникновения задолженности и о графиках ее погашения, сообщает сайт мэрии.
Читайте также: В Запорожье контролируют соблюдение закона по повышению минимальной зарплаты.
- Просмотров: 113
Похожие новости