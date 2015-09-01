В Александровском районе Запорожья ремонтник упал с трехметровой высоты.
55-летний мужчина выполнял ремонт кровли, не удержался и упал.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, у пострадавшего диагностировали перелом стопы.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье женщина умоляла спасти ее и ребенка от мужа-тирана.
Читайте также: В Запорожье люди в масках разгромили игротеку.
55-летний мужчина выполнял ремонт кровли, не удержался и упал.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, у пострадавшего диагностировали перелом стопы.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье женщина умоляла спасти ее и ребенка от мужа-тирана.
Читайте также: В Запорожье люди в масках разгромили игротеку.
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