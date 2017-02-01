В Запорожье в квартире, где мужчина избивал жену и угрожал ей оружием, нашли целый арсенал запрещенных предметов.
В Заводском районе Запорожья ночью муж бил жену с ребенком. Прибыв на место, патрульные услышали, как женщина умоляет ее спасти, а мужчина кричит, что начнет стрелять. Пострадавшей удалось выбраться и открыть дверь инспекторам. Из квартиры выбежал нападавший, который набросился на правоохранителей. Мужчину тут же задержали и надели на него наручники.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья, стражи порядка зашли в квартиру, где обнаружили самодельный арбалет, ручку пистолет под патрон мелкого калибра, два свертка с наркотиками, оптический прицел, стартовый пистолет с кобурой и иностранные номера от машины. Изъятые вещи направили на экспертизу.
Подозреваемого доставили в райотдел.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье мужчина сбежал из психбольницы и устроил розыгрыш.
Читайте также: В Запорожье наркоман разъезжал на машине с сиреной.
В Заводском районе Запорожья ночью муж бил жену с ребенком. Прибыв на место, патрульные услышали, как женщина умоляет ее спасти, а мужчина кричит, что начнет стрелять. Пострадавшей удалось выбраться и открыть дверь инспекторам. Из квартиры выбежал нападавший, который набросился на правоохранителей. Мужчину тут же задержали и надели на него наручники.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья, стражи порядка зашли в квартиру, где обнаружили самодельный арбалет, ручку пистолет под патрон мелкого калибра, два свертка с наркотиками, оптический прицел, стартовый пистолет с кобурой и иностранные номера от машины. Изъятые вещи направили на экспертизу.
Подозреваемого доставили в райотдел.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье мужчина сбежал из психбольницы и устроил розыгрыш.
Читайте также: В Запорожье наркоман разъезжал на машине с сиреной.
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