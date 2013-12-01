В Запорожском городском совете состоялось заседание рабочей группы по вопросу повышения заработной платы и соблюдения законодательства в части минимальной заработной платы.
Совещание прошло под председательством заместителя городского головы Валентины Малыш.
В ходе заседания обсуждался вопрос выполнения законодательства и поручений Правительства о повышении минимальной заработной платы до 3200грн.
Были рассмотрены вопросы о проделанной работе по соблюдению минимальных гарантий в оплате труда на предприятиях различной формы собственности Днепровского и Шевченковского районов города. А также о повышении минимальной заработной платы на коммунальных предприятиях города и в учреждениях бюджетной сферы.
На заседании рабочей группы обсуждались проблемы и пути их решения в вопросах повышения минимальной заработной платы до 3200 грн. , сообщает сайт мэрии.
Совещание прошло под председательством заместителя городского головы Валентины Малыш.
В ходе заседания обсуждался вопрос выполнения законодательства и поручений Правительства о повышении минимальной заработной платы до 3200грн.
Были рассмотрены вопросы о проделанной работе по соблюдению минимальных гарантий в оплате труда на предприятиях различной формы собственности Днепровского и Шевченковского районов города. А также о повышении минимальной заработной платы на коммунальных предприятиях города и в учреждениях бюджетной сферы.
На заседании рабочей группы обсуждались проблемы и пути их решения в вопросах повышения минимальной заработной платы до 3200 грн. , сообщает сайт мэрии.
- Просмотров: 133
Похожие новости