Совещание прошло под председательством заместителя городского головы Валентины Малыш.В ходе заседания обсуждался вопрос выполнения законодательства и поручений Правительства о повышении минимальной заработной платы до 3200грн.Были рассмотрены вопросы о проделанной работе по соблюдению минимальных гарантий в оплате труда на предприятиях различной формы собственности Днепровского и Шевченковского районов города. А также о повышении минимальной заработной платы на коммунальных предприятиях города и в учреждениях бюджетной сферы.На заседании рабочей группы обсуждались проблемы и пути их решения в вопросах повышения минимальной заработной платы до 3200 грн. , сообщает сайт мэрии.