Городской голова Запорожья Владимир Буряк провел уже второй в этом году личный прием граждан.
Традиционно, люди обращаются к мэру, как к последней инстанции, причем с самыми разными вопросами.
В этот раз целой делегацией приехали жители села Новоалександ-ровка с просьбой выделить им землю для ведения личного сельского хозяйства, потому что в селе земельные паи им не дали. Люди обескура-жены несправедливостью, но зная, что Владимир Буряк всегда старается идти навстречу людям, обратились к нему. К сожалению, село находится в Запорожском районе и не подпадает в юрисдикцию городской власти. Однако, по поручению городского головы, юристы горисполкома помогут людям в оформлении обращений в необходимые инстанции.
Другие обращения касались вопросов ремонтов, оформления земли под частными домами, продления договоров аренды помещений.
Так, к Владимиру Буряку обратились жители улицы Независимости.
- Мы пришли к вам с надеждой, что будет решен вопрос по поводу оформления земельных участков под домами по улице Независимости, а также оформления домов - 5 построек, - рассказала жительница одного из этих домов Любовь Савицкая. - Сейчас мы переходим в частную управляющую компанию. Получается, что мы "висим" в воздухе, потому что земля под домами нам не принадлежит.
На обращение граждан тут же ответила начальник управления по вопросам земельных отношений горсовета Юлия Сколибог.
- Пока вы закончите процедуру передачи домов, департамент архи-тектуры закончит процедуру по принятию генерального плана и ваши дома будут не на землях сельхозназначения, а на землях жилой застрой-ки. После этого вы сможете начать процедуру оформления земельных участков, - посоветовала Юлия Сколибог.
Но бывают и нестандартные обращения.
Жильцы дома №65 по улице Кремлевской подготовили коллективное обращение к мэру по поводу окончания капитального ремонта дома.
Дело в том, что их дом состоит из 6 секций, и крайняя, шестая секция, дала крен и теперь упирается в пятую секцию дома. Сложность ситуации в том, что здесь сможет сработать "принцип домино" и начнут деформироваться остальные секции дома.
Но есть проблема - многие жильцы самовольно перестроили свои балконы, соединили их между собой, построили кирпичные стены и установили стеклопакеты. При выравнивании дома все это может рухнуть и сломаться, поэтому жильцы просто не пускают подрядчиков на свои бал-коны, тем самым препятствуют необходимым работам.
Даже тот факт, что в их подъезде после стабилизации будет про-веден капитальный ремонт, отремонтирована кровля, заменены все инженерные сети и решена проблема с подтоплением дома, их не переубежда-ет. Они выдвигают свои аргументы — мол, балконы утепляли за свой счет и убытки им потом никто не покроет.
Как рассказал директор КП "Управление капитального строительсва" Вячеслав Близнюк, покосившуюся секцию необходимо стабилизировать и выровнять, при чем уже в этом году, потому что ситуация критическая.
Пока секция не будет выровнена, невозможно отремонтировать шах-ту лифта и установить новый подъемник.
К слову, в остальных пяти подъездах капитальный ремонт уже сделан.
Владимир Буряк внимательно выслушал обратившихся к нему горожан, принял во внимание также доводы "УКСа" и объяснил жителям дома, что другого выхода, кроме как стабилизировать секцию и не допустить разрушение всего дома в последствии, просто нет.
Жильцам он предложил демонтировать окна и стены на балконах самостоятельно, или же это сделает подрядчик.
Владимир Буряк также поручил КП "Водоканал" обследовать близлежащие водопроводные сети и устранить возможную течь.
Личные приемы городской голова проводит минимум один раз в месяц. "Очень важно, чтобы власть не просто встречалась с горожанами, не просто слышала их проблемы, но также делала все возможное и не возможное, чтобы помочь им", - отметил городской голова, подводя итоги личного приема.
Традиционно, люди обращаются к мэру, как к последней инстанции, причем с самыми разными вопросами.
В этот раз целой делегацией приехали жители села Новоалександ-ровка с просьбой выделить им землю для ведения личного сельского хозяйства, потому что в селе земельные паи им не дали. Люди обескура-жены несправедливостью, но зная, что Владимир Буряк всегда старается идти навстречу людям, обратились к нему. К сожалению, село находится в Запорожском районе и не подпадает в юрисдикцию городской власти. Однако, по поручению городского головы, юристы горисполкома помогут людям в оформлении обращений в необходимые инстанции.
Другие обращения касались вопросов ремонтов, оформления земли под частными домами, продления договоров аренды помещений.
Так, к Владимиру Буряку обратились жители улицы Независимости.
- Мы пришли к вам с надеждой, что будет решен вопрос по поводу оформления земельных участков под домами по улице Независимости, а также оформления домов - 5 построек, - рассказала жительница одного из этих домов Любовь Савицкая. - Сейчас мы переходим в частную управляющую компанию. Получается, что мы "висим" в воздухе, потому что земля под домами нам не принадлежит.
На обращение граждан тут же ответила начальник управления по вопросам земельных отношений горсовета Юлия Сколибог.
- Пока вы закончите процедуру передачи домов, департамент архи-тектуры закончит процедуру по принятию генерального плана и ваши дома будут не на землях сельхозназначения, а на землях жилой застрой-ки. После этого вы сможете начать процедуру оформления земельных участков, - посоветовала Юлия Сколибог.
Но бывают и нестандартные обращения.
Жильцы дома №65 по улице Кремлевской подготовили коллективное обращение к мэру по поводу окончания капитального ремонта дома.
Дело в том, что их дом состоит из 6 секций, и крайняя, шестая секция, дала крен и теперь упирается в пятую секцию дома. Сложность ситуации в том, что здесь сможет сработать "принцип домино" и начнут деформироваться остальные секции дома.
Но есть проблема - многие жильцы самовольно перестроили свои балконы, соединили их между собой, построили кирпичные стены и установили стеклопакеты. При выравнивании дома все это может рухнуть и сломаться, поэтому жильцы просто не пускают подрядчиков на свои бал-коны, тем самым препятствуют необходимым работам.
Даже тот факт, что в их подъезде после стабилизации будет про-веден капитальный ремонт, отремонтирована кровля, заменены все инженерные сети и решена проблема с подтоплением дома, их не переубежда-ет. Они выдвигают свои аргументы — мол, балконы утепляли за свой счет и убытки им потом никто не покроет.
Как рассказал директор КП "Управление капитального строительсва" Вячеслав Близнюк, покосившуюся секцию необходимо стабилизировать и выровнять, при чем уже в этом году, потому что ситуация критическая.
Пока секция не будет выровнена, невозможно отремонтировать шах-ту лифта и установить новый подъемник.
К слову, в остальных пяти подъездах капитальный ремонт уже сделан.
Владимир Буряк внимательно выслушал обратившихся к нему горожан, принял во внимание также доводы "УКСа" и объяснил жителям дома, что другого выхода, кроме как стабилизировать секцию и не допустить разрушение всего дома в последствии, просто нет.
Жильцам он предложил демонтировать окна и стены на балконах самостоятельно, или же это сделает подрядчик.
Владимир Буряк также поручил КП "Водоканал" обследовать близлежащие водопроводные сети и устранить возможную течь.
Личные приемы городской голова проводит минимум один раз в месяц. "Очень важно, чтобы власть не просто встречалась с горожанами, не просто слышала их проблемы, но также делала все возможное и не возможное, чтобы помочь им", - отметил городской голова, подводя итоги личного приема.
- Просмотров: 66
Похожие новости