Традиционно, люди обращаются к мэру, как к последней инстанции, причем с самыми разными вопросами.В этот раз целой делегацией приехали жители села Новоалександ-ровка с просьбой выделить им землю для ведения личного сельского хозяйства, потому что в селе земельные паи им не дали. Люди обескура-жены несправедливостью, но зная, что Владимир Буряк всегда старается идти навстречу людям, обратились к нему. К сожалению, село находится в Запорожском районе и не подпадает в юрисдикцию городской власти. Однако, по поручению городского головы, юристы горисполкома помогут людям в оформлении обращений в необходимые инстанции.Другие обращения касались вопросов ремонтов, оформления земли под частными домами, продления договоров аренды помещений.Так, к Владимиру Буряку обратились жители улицы Независимости.- Мы пришли к вам с надеждой, что будет решен вопрос по поводу оформления земельных участков под домами по улице Независимости, а также оформления домов - 5 построек, - рассказала жительница одного из этих домов Любовь Савицкая. - Сейчас мы переходим в частную управляющую компанию. Получается, что мы " висим " в воздухе, потому что земля под домами нам не принадлежит.На обращение граждан тут же ответила начальник управления по вопросам земельных отношений горсовета Юлия Сколибог.- Пока вы закончите процедуру передачи домов, департамент архи-тектуры закончит процедуру по принятию генерального плана и ваши дома будут не на землях сельхозназначения, а на землях жилой застрой-ки. После этого вы сможете начать процедуру оформления земельных участков, - посоветовала Юлия Сколибог.Но бывают и нестандартные обращения.Жильцы дома №65 по улице Кремлевской подготовили коллективное обращение к мэру по поводу окончания капитального ремонта дома.Дело в том, что их дом состоит из 6 секций, и крайняя, шестая секция, дала крен и теперь упирается в пятую секцию дома. Сложность ситуации в том, что здесь сможет сработать " принцип домино " и начнут деформироваться остальные секции дома.Но есть проблема - многие жильцы самовольно перестроили свои балконы, соединили их между собой, построили кирпичные стены и установили стеклопакеты. При выравнивании дома все это может рухнуть и сломаться, поэтому жильцы просто не пускают подрядчиков на свои бал-коны, тем самым препятствуют необходимым работам.Даже тот факт, что в их подъезде после стабилизации будет про-веден капитальный ремонт, отремонтирована кровля, заменены все инженерные сети и решена проблема с подтоплением дома, их не переубежда-ет. Они выдвигают свои аргументы — мол, балконы утепляли за свой счет и убытки им потом никто не покроет.Как рассказал директор КП " Управление капитального строительсва " Вячеслав Близнюк, покосившуюся секцию необходимо стабилизировать и выровнять, при чем уже в этом году, потому что ситуация критическая.Пока секция не будет выровнена, невозможно отремонтировать шах-ту лифта и установить новый подъемник.К слову, в остальных пяти подъездах капитальный ремонт уже сделан.Владимир Буряк внимательно выслушал обратившихся к нему горожан, принял во внимание также доводы " УКСа " и объяснил жителям дома, что другого выхода, кроме как стабилизировать секцию и не допустить разрушение всего дома в последствии, просто нет.Жильцам он предложил демонтировать окна и стены на балконах самостоятельно, или же это сделает подрядчик.Владимир Буряк также поручил КП " Водоканал " обследовать близлежащие водопроводные сети и устранить возможную течь.Личные при е мы городской голова проводит минимум один раз в месяц. " Очень важно, чтобы власть не просто встречалась с горожанами, не просто слышала их проблемы, но также делала вс е возможное и не возможное, чтобы помочь им " , - отметил городской голова, подводя итоги личного при е ма.