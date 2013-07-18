Участники мероприятия обсудили острые темы, которые в последние четыре года стали особо актуальными в Украине, и в том числе в Запорожье: безопасность журналистов, международные усилия по борьбе с безнаказанностью за преступления против журналистов, свобода слова и плюрализм мнений во времена конфликтов, борьба с пропагандой войны и насилия, саморегулирование СМИ, варианты помощи украинским журналистам, которые оказались в беде, со стороны международных журналистских организаций.- Для України зараз критична тема — безпека і боротьба з безкарністю. На сьогодні ми можемо говорити про десятки випадків перешкоджання правам журналістів. Політики, їхні тілоохоронці, бізнесмени можуть бити камери, забирати мікрофони, забороняти зйомку. Це все низький рівень культури наших спікерів, і він не залежить від війни, від інших гарячих тем. Це низький рівень культури і сприйняття журналіста на роботі. Ми говоримо про відсутність прецедентів, коли є покарання винних, - отметил и.о. председателя НСЖУ Сергей Томиленко.По его словам, дискуссии на такие темы обычно проводятся в Киеве. Сегодня же — уникальный формат — региональная дискуссия, в которой принимают участие эксперты международного уровня, которые помогут рассмотреть вопросы безопасности журналистов как на местном, так и предложат пути помощи на всеукраинском, европейском и международном уровне. Помощь, главным образом, заключается в общественном давлении, вынесении на внешние международные площадки, чтобы давить на власть и получать прецеденты, когда в случае брутального нарушения прав журналистов виновные были наказаны.- В Запоріжжі так само атмосфера тривожна, як і скрізь. Не в плані війни, а в тому, що невпевненість: жоден журналіст не може сказати, що якщо його права будуть порушені при зйомці, то його захистять. Сьогодні це імпульс на захист, на солідарність, - подчеркнул Сергей Томиленко.Он отметил, что подобная региональная дискуссия, при участии этих же спикеров, пройдет на следующей неделе в Одессе.- Проблемы существуют во многих государствах. Но в последние 2-3 года те проблемы, которые отмечает наше бюро ОБСЕ, касаются, прежде всего, безопасности журналистов, нарушения их прав, случаев нападения на журналистов, их похищения, были даже убийства, конфискация имущества. Также есть вопросы законодательства — мы рассматриваем, предлагаем свои рекомендации государственным органам, - сообщил советник представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Айдар Ботагаров.По его мнению, начиная с 2014 года ситуация в Украине со свободой слова несколько улучшилась, однако возник другой вопрос — безнаказанность виновных, отсутствие должного внимания и расследования совершенных преступлений.- Важно, чтобы сами журналисты говорили о своих проблемах, доводили это до общественности. Необходимо, чтобы все нарушения фиксировались в правоохранительных органах, чтобы журналисты отстаивали свои права в судебных инстанциях. Здесь немалую роли играет и профессиональный союз журналистов, и местные организации, - констатировал Айдар Ботагаров.