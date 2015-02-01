В Запорожье Агентство Региональных Инициатив выступило соорганизатором серии бизнес-завтраков с выдающимися запорожцами
Сегодня, 24 февраля, в ресторане "Интуриста" запорожцы завтракали с успешным запорожским бизнесменом Олегом Кузьменко. Но завтрак то такое — начало знакомства и легкая разминка перед утренним диалогом. Идея таких диалогов простая — оживить бизнес-атмосферу в Запорожье, создав для этого площадку для неформального общения. Приглашенные успешные люди рассказывают о том, как они своего успеха достигли, о своем видении развития нашего общества, города, в котором работаем и живем.
Сегодняшний гость Олег Кузьменко — основатель, учредитель группы компаний "Alfa Automotive Group", направления в бизнесе: автомобильный, строительный, гостиничный, инвестиционный. Почетный президент ассоциации "Запорізький регіональний центр розвитку спроможних територіальних громад". Президент немецко-украинской инженерной палаты Запорожской области.
Олег Кузьменко рассказал как создавал свой бизнес. После службы в армии увлекся автомобилями. Так в 1992 году появился у него автомобильный бизнес, который постепенно перерос и в другие направления.
В 2008 году кризис ударил по всем и по Олегу Кузьменко тоже - деньги чуть не пропали, но в течение полугода удалось их вернуть. Правда, уже с другим "весом" - те были по пять, а эти уже по восемь и дороже.
В 2014 году он создал благотворительный фонд, который закупал обмундирование, бронежилеты для украинской армии.
В 2015 году пошел на госслужбу — в управление внешних связей при облгосадминистрации, но надолго там не задержался, потому что госслужба, по словам Олега, ограничивает человека определенными рамками, сковывая инициативу и не позволяя внедрять что-то новое, что ты сам придумал.
Олег Кузьменко говорил о том, что у нас не хватает сведущих людей, которые могли бы грамотно составить и оформить различные проекты, на реализацию которых Запад готов давать нам деньги. Но поскольку объяснения на пальцах западных банкиров не устраивают, а грамотно составленных проектов мы не представляем, то и денег нам зачастую не дают. Значит, надо обучать, воспитывать таких инженеров, специалистов.
В планах бизнесмена несколько интересных проектов. Это Козак-фест — пивной фестиваль в Запорожье, наподобие Октобер-феста у немцев. И остров Бирючий, где тоже можно проводить фестивали Бирючий-арт, Бирючий-джаз и для молодежи фестиваль на Бирючьем, как альтернатива Казантипу.
А на экофоруме, который пройдет в Запорожье в конце мая-начале июня, Олег Кузьменко намерен продемонстрировать свое ноу-хау — препарат Аллергостоп, уничтожающий амброзию. Препарат этот прошел испытания даже в Европе и Америке.
Итог встречи, на которой также было много вопросов к гостю, таков - сила Запорожского региона в нас самих, поэтому нам нужно иметь сильную политическую и экономическую элиту. Чтобы Запорожье в Украине было в числе самых мощных и продвинутых регионов, во всех отношениях.
ВИДЕО
Олег Кузьменко о госслужбе и децентрализации
Отвечая на вопрос, что нужно для ремонта дорог - "Деньги и ремонтники!"
На встрече разыгрывались и призы. Главный из них: "Я хочу в Лондон!"
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Фото и видео: Дмитрий Шилин
Сегодня, 24 февраля, в ресторане "Интуриста" запорожцы завтракали с успешным запорожским бизнесменом Олегом Кузьменко. Но завтрак то такое — начало знакомства и легкая разминка перед утренним диалогом. Идея таких диалогов простая — оживить бизнес-атмосферу в Запорожье, создав для этого площадку для неформального общения. Приглашенные успешные люди рассказывают о том, как они своего успеха достигли, о своем видении развития нашего общества, города, в котором работаем и живем.
Сегодняшний гость Олег Кузьменко — основатель, учредитель группы компаний "Alfa Automotive Group", направления в бизнесе: автомобильный, строительный, гостиничный, инвестиционный. Почетный президент ассоциации "Запорізький регіональний центр розвитку спроможних територіальних громад". Президент немецко-украинской инженерной палаты Запорожской области.
Олег Кузьменко рассказал как создавал свой бизнес. После службы в армии увлекся автомобилями. Так в 1992 году появился у него автомобильный бизнес, который постепенно перерос и в другие направления.
В 2008 году кризис ударил по всем и по Олегу Кузьменко тоже - деньги чуть не пропали, но в течение полугода удалось их вернуть. Правда, уже с другим "весом" - те были по пять, а эти уже по восемь и дороже.
В 2014 году он создал благотворительный фонд, который закупал обмундирование, бронежилеты для украинской армии.
В 2015 году пошел на госслужбу — в управление внешних связей при облгосадминистрации, но надолго там не задержался, потому что госслужба, по словам Олега, ограничивает человека определенными рамками, сковывая инициативу и не позволяя внедрять что-то новое, что ты сам придумал.
Олег Кузьменко говорил о том, что у нас не хватает сведущих людей, которые могли бы грамотно составить и оформить различные проекты, на реализацию которых Запад готов давать нам деньги. Но поскольку объяснения на пальцах западных банкиров не устраивают, а грамотно составленных проектов мы не представляем, то и денег нам зачастую не дают. Значит, надо обучать, воспитывать таких инженеров, специалистов.
В планах бизнесмена несколько интересных проектов. Это Козак-фест — пивной фестиваль в Запорожье, наподобие Октобер-феста у немцев. И остров Бирючий, где тоже можно проводить фестивали Бирючий-арт, Бирючий-джаз и для молодежи фестиваль на Бирючьем, как альтернатива Казантипу.
А на экофоруме, который пройдет в Запорожье в конце мая-начале июня, Олег Кузьменко намерен продемонстрировать свое ноу-хау — препарат Аллергостоп, уничтожающий амброзию. Препарат этот прошел испытания даже в Европе и Америке.
Итог встречи, на которой также было много вопросов к гостю, таков - сила Запорожского региона в нас самих, поэтому нам нужно иметь сильную политическую и экономическую элиту. Чтобы Запорожье в Украине было в числе самых мощных и продвинутых регионов, во всех отношениях.
ВИДЕО
Олег Кузьменко о госслужбе и децентрализации
Отвечая на вопрос, что нужно для ремонта дорог - "Деньги и ремонтники!"
На встрече разыгрывались и призы. Главный из них: "Я хочу в Лондон!"
[/center]
Фото и видео: Дмитрий Шилин
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