В Запорожской области транспортные средства продолжают попадать в различные ловушки из-за капризов погоды. Если еще несколько дней назад машины застрявали в снежных заносах, то теперь - в грязи.
Так, сегодня в Васильевском районе в грязи увязла карета "скорой помощи". Самостоятельно выбраться из ловушки медики не смогли, пришлось вызывать бойцов ГСЧС. На место события выехали пять спасателей и одна единица спецтехники. Спасатели вытянули "скорую" из грязи на дорогу, сообщае пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области автомобиль увяз в грязи.
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Так, сегодня в Васильевском районе в грязи увязла карета "скорой помощи". Самостоятельно выбраться из ловушки медики не смогли, пришлось вызывать бойцов ГСЧС. На место события выехали пять спасателей и одна единица спецтехники. Спасатели вытянули "скорую" из грязи на дорогу, сообщае пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области автомобиль увяз в грязи.
Читайте также: В Запорожской области в луже застряла "Лада" с ребенком и беременной женщиной.
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