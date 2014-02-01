В Запорожской области еще один любитель зимней рыбалки доставил работы спасателям.
В Энергодаре 37-летний мужчина вышел порыбачить на лед в акватории Каховского водохранилища. Он зашел слишком далеко от берега - около 1300 метров, а вернуться обратно не смог. Рыбака останавливали промоины, которые образовались на льду. Пришлось вызывать спасателей. За "пленником" замерзшего водохранилища отправили катер на воздушной подушке "МАРС 700". Мужчину целым и невредимым доставили на берег, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье на рыбалке пострадал мужчина.
Читайте также: Житель Запорожской области помог собаке выбраться на берег из морской воды.
В Энергодаре 37-летний мужчина вышел порыбачить на лед в акватории Каховского водохранилища. Он зашел слишком далеко от берега - около 1300 метров, а вернуться обратно не смог. Рыбака останавливали промоины, которые образовались на льду. Пришлось вызывать спасателей. За "пленником" замерзшего водохранилища отправили катер на воздушной подушке "МАРС 700". Мужчину целым и невредимым доставили на берег, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье на рыбалке пострадал мужчина.
Читайте также: Житель Запорожской области помог собаке выбраться на берег из морской воды.
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