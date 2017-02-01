В Запорожской области расследуют смерть водителя.
51-летний мужчина занимался доставкой товара в с. Новое Токмакского района. Он был за рулем, когда ему стало плохо, в результате чего машина врезалась дерево.
Причины и обстоятельства смертельного несчастного случая выясняются комиссией, сообщает пресс-служба Главного управления Гоструда в Запорожской области.
Читайте также: В Запорожской области на рабочем месте умер сторож автошколы.
51-летний мужчина занимался доставкой товара в с. Новое Токмакского района. Он был за рулем, когда ему стало плохо, в результате чего машина врезалась дерево.
Причины и обстоятельства смертельного несчастного случая выясняются комиссией, сообщает пресс-служба Главного управления Гоструда в Запорожской области.
Читайте также: В Запорожской области на рабочем месте умер сторож автошколы.
- Просмотров: 295
Похожие новости