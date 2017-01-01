В данный момент идет голосование по 288 петициям, отклонены 107.
Как рассказал "Индустриалке" руководитель КП "Центр управления информационными технологиями" Юрий Орешкин, почти половина электронных петиций касаются работы транспорта в Запорожье. Еще 7,6% предложений относятся к улучшению состояния городских дорог, 9% - парков и скверов, 3,13% - объектов городского значения.
Поступают и так называемые "фейковые" предложения. В качестве примера Юрий Орешкин привел предложение построить в Запорожье телепорт.
- Темы, которые поднимают горожане в электронных петициях, позволяют городской власти определить проблемы, с которыми сталкиваются запорожцы, наметить пути их решения и направления работы. Это – еще один элемент демократии, инициативы, которые служат формированию и становлению громады. Ведь одной инициативы мало – нужна поддержка жителей, понимание депутатов, взаимодействие с властью. Проекты, которые находят наибольшую поддержку среди горожан, будут предложены и для потенциальных инвесторов. Только вместе мы можем улучшить родной город, - отметил Юрий Орешкин.
Как писала "Индустриалка", пока городским советом рассмотрена одна петиция и с ее учетом принята стратегия развития транспорта в Запорожье на ближайшие три года. Речь идет о предложении заменить маршрутки транспортом большой и средней вместимости. Такой маршрут №18 уже введен, что нашло поддержку горожан.
Напомним, чтобы петиция попала на рассмотрение депутатов, она должна набрать не менее 750 подписей.
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Как рассказал "Индустриалке" руководитель КП "Центр управления информационными технологиями" Юрий Орешкин, почти половина электронных петиций касаются работы транспорта в Запорожье. Еще 7,6% предложений относятся к улучшению состояния городских дорог, 9% - парков и скверов, 3,13% - объектов городского значения.
Поступают и так называемые "фейковые" предложения. В качестве примера Юрий Орешкин привел предложение построить в Запорожье телепорт.
- Темы, которые поднимают горожане в электронных петициях, позволяют городской власти определить проблемы, с которыми сталкиваются запорожцы, наметить пути их решения и направления работы. Это – еще один элемент демократии, инициативы, которые служат формированию и становлению громады. Ведь одной инициативы мало – нужна поддержка жителей, понимание депутатов, взаимодействие с властью. Проекты, которые находят наибольшую поддержку среди горожан, будут предложены и для потенциальных инвесторов. Только вместе мы можем улучшить родной город, - отметил Юрий Орешкин.
Как писала "Индустриалка", пока городским советом рассмотрена одна петиция и с ее учетом принята стратегия развития транспорта в Запорожье на ближайшие три года. Речь идет о предложении заменить маршрутки транспортом большой и средней вместимости. Такой маршрут №18 уже введен, что нашло поддержку горожан.
Напомним, чтобы петиция попала на рассмотрение депутатов, она должна набрать не менее 750 подписей.
Читайте также: В Запорожье хотят переименовать еще один район.
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